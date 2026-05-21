Rompió el beneficio de salidas transitorias e ingresó a robar a una casa: volverá al Penal de Chimbas

El sujeto tenía salidas transitorias pero no volvió. Fue sorprendido en una vivienda del barrio Natania 20. Tiene causas por robo y abuso sexual simple.

El sujeto incumplió las salidas transitorias y debe regresar al Penal de Chimbas.

Un hombre de 46 años fue detenido por personal de la Departamental N° 7 luego de haber ingresado a una vivienda del barrio Natania 20, en Rivadavia. Además, al momento de su aprehensión, se constató que registraba un pedido de captura por evadir salidas transitorias del Servicio Penitenciario.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.40 del miércoles, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un sujeto dentro de una vivienda de la zona. Según relató la propietaria, sorprendió al hombre mientras observaba por la ventana del frente de la casa. Al advertir que había sido descubierto, el sospechoso escapó rápidamente en bicicleta por calle Bellas Artes.

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Tras el aviso, efectivos policiales iniciaron un operativo y lograron interceptarlo a pocos metros del lugar luego de darle la voz de alto. El detenido fue identificado como Zárate, domiciliado en el barrio Lote Hogar 22, en Rawson.

Fuentes policiales indicaron que durante el procedimiento el hombre insultó y amenazó al personal interviniente. Posteriormente, al consultar sus antecedentes, se confirmó que tenía un pedido de captura vigente por incumplir el régimen de salidas transitorias, además de registrar múltiples causas por violación de domicilio y una causa por abuso sexual simple.