Horror en Pocito: apuntó con una pistola a una mujer por una deuda de $10 mil

El acusado fue condenado con prisión efectiva y declarado reincidente por amenazar con una pistola a una vecina en el Barrio Conjunto 7.

Un hombre identificado como Carlos Alfredo Sandovares fue condenado a seis meses de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en un caso de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego ocurrido en el departamento Pocito. Además, la Justicia declaró su reincidencia y ordenó la prisión preventiva en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.

Terror en Pocito De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el sábado 2 de mayo de 2026, alrededor de la 1:54 de la madrugada, cuando Sandovares se presentó en la vivienda de una mujer ubicada en Pocito para reclamarle una deuda de 10 mil pesos a un familiar de ella.

Según consta en el legajo fiscal, la damnificada le manifestó que su tío no se encontraba en el domicilio. Ante esa respuesta, el acusado comenzó a retirarse, pero a mitad de calle se dio vuelta, extrajo un arma de fuego tipo pistola de color negro y la apuntó directamente, mientras la amenazaba de muerte.

Tras el episodio, el sujeto escapó por calle San Martín y luego tomó calle Paterno Omos hacia el sur, internándose en el Barrio Conjunto 7. La mujer llamó inmediatamente al 911 y personal policial llegó al lugar para entrevistarla y obtener las características físicas del agresor.

Con esos datos, los efectivos realizaron recorridas por la zona y lograron localizar y aprehender a Sandovares dentro del barrio mencionado. Si bien al momento de la detención no encontraron el arma de fuego, la causa avanzó bajo el procedimiento especial de flagrancia.