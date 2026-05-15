Deportes Urbanos: El 2°Jelly Jam 2026 será en el Skatepark de Pocito

El encuentro de deportes urbanos se llevará a cabo este domingo, de 14 a 23, con entrada libre y gratuita.

Especial. El skate de San Juan tendrá su segunda fecha en Pocito en un encuentro de deportes urbanos que promete alta calidad.

La segunda fecha de Jelly Jam – San Juan 2026 se celebrará este domingo 17 de mayo de 14 a 23 en el Skatepark Olímpico de Pocito. Es un evento deportivo sanjuanino que incluye a disciplinas urbanas como roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle. La entrada al público es libre y gratuita.

El cronograma con horarios es el siguiente: 14:30, apertura con DJ Vagabundo Singuita; de 15 a 15:30, demo OPK Team Parkour; de 15:30 a 16:15, Roller Aggressive (DJ Colo); de 16:20 a 16:50; quadskate; de 16:55 a 17:25, skateboarding; de 17:30 a 18, BMX frestyle; de 18 a 18:10, Hip Boss Cachivache; de 18:15 a 20, main event vert (half Pipe); 20:10, ceremonia de premiación con Indestructibles 2.0 Crew; de 20:30 a 23, DJ Skywalker; 23:00, cierre de evento.

POCITO EPICENTRO El evento ofrece una esencia doble, con su parte competitiva, pero también participativa. Hay un sentido de encuentro amistoso, de compartir con la comunidad urbana, de disfrutar del espacio deportivo. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte está al frente de la organización, con apoyo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano más el Centro Cultural Conte Grand.