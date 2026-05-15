    • 15 de mayo de 2026 - 13:37

    Deportes Urbanos: El 2°Jelly Jam 2026 será en el Skatepark de Pocito

    El encuentro de deportes urbanos se llevará a cabo este domingo, de 14 a 23, con entrada libre y gratuita.

    Especial. El skate de San Juan tendrá su segunda fecha en Pocito en un encuentro de deportes urbanos que promete alta calidad.

    Especial. El skate de San Juan tendrá su segunda fecha en Pocito en un encuentro de deportes urbanos que promete alta calidad.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La segunda fecha de Jelly Jam – San Juan 2026 se celebrará este domingo 17 de mayo de 14 a 23 en el Skatepark Olímpico de Pocito. Es un evento deportivo sanjuanino que incluye a disciplinas urbanas como roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle. La entrada al público es libre y gratuita.

    Leé además

    Stéfano Di Carlo, presidente de River.

    El presidente de River en la previa del partido ante Rosario Central: "Somos 15 millones de personas mirando con la guardia alta"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Fernanda Illanes. Foto: Instagram.

    Tras la suspensión en Mar del Plata, Pocito recibirá el Argentino de Federaciones y la Liga de Clubes

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cronograma con horarios es el siguiente: 14:30, apertura con DJ Vagabundo Singuita; de 15 a 15:30, demo OPK Team Parkour; de 15:30 a 16:15, Roller Aggressive (DJ Colo); de 16:20 a 16:50; quadskate; de 16:55 a 17:25, skateboarding; de 17:30 a 18, BMX frestyle; de 18 a 18:10, Hip Boss Cachivache; de 18:15 a 20, main event vert (half Pipe); 20:10, ceremonia de premiación con Indestructibles 2.0 Crew; de 20:30 a 23, DJ Skywalker; 23:00, cierre de evento.

    POCITO EPICENTRO

    El evento ofrece una esencia doble, con su parte competitiva, pero también participativa. Hay un sentido de encuentro amistoso, de compartir con la comunidad urbana, de disfrutar del espacio deportivo. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte está al frente de la organización, con apoyo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano más el Centro Cultural Conte Grand.

    El primer encuentro del año fue el pasado domingo 22 de febrero. La apertura del campeonato fue un éxito y contó con la participación de decenas de habilidosos atletas. El resto de las fechas se confirmarán más adelante, pero la intención es que el certamen tenga un formato de calendario anual para que la actividad esté presente todo el año.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Hinchada de Argentina.

    Argentina envió a Estados Unidos una lista negra de 34.000 personas para el Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    River es el gran favorito de los sanjuaninos.

    Los sanjuaninos no tienen dudas: River saldrá campeón del Apertura, según un sondeo

    SJRC, imagen ilustrativa.

    San Juan Rugby Club logró un triunfazo y lidera su zona en la Superliga de Hockey

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Fabián Carrizo de Colón Junior y Pablo Carrizo, arquero de Desamparados, se enfrentarán por primera vez en una final. 

    Unidos por la sangre, separados por una final: los hermanos Carrizo se enfrentan en Desamparados-Colón Junior

    Por Vanessa Chaparro