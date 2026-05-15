    • 15 de mayo de 2026 - 11:15

    Tras la suspensión en Mar del Plata, Pocito recibirá el Argentino de Federaciones y la Liga de Clubes

    El Comité Nacional de Carreras confirmó que San Juan será sede de dos importantes competencias nacionales entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

    Fernanda Illanes. Foto: Instagram.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    A través de un comunicado oficial, el organismo informó que el evento previsto originalmente en San Juan modificó su fecha debido a la coincidencia con el Campeonato Panamericano de Colombia. De esta manera, las actividades se desarrollarán del 30 de julio al 2 de agosto de 2026 en la pista pocitana, inaugurada en 2022, la cual cuenta con medidas y estándares homologados a nivel internacional.

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    Patin&oacute;dromo de Pocito.

    Patinódromo de Pocito.

    Según detallaron, el 30 y 31 de julio se disputará el Campeonato Argentino de Federaciones, competencia que había sido suspendida en Mar del Plata a causa de las intensas lluvias que impidieron el normal desarrollo de las pruebas. En este certamen sólo podrán competir los deportistas que ya estaban inscriptos para la fecha cancelada, y su participación no tendrá costo.

    En tanto, el 1 y 2 de agosto se correrá la segunda fecha de la Liga Nacional de Clubes, respetando la modalidad y costos de inscripción establecidos previamente por la Confederación Argentina de Patinaje.

    Desde el Comité Nacional de Carreras señalaron además que ambos torneos serán clave dentro del proceso de evaluación de deportistas que buscarán integrar la Selección Argentina para los World Skate Games 2026, que se disputarán en Asunción, Paraguay.

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    Patin&oacute;dromo de Pocito. Foto: sisanjuan.

    Patinódromo de Pocito. Foto: sisanjuan.

    Aunque todavía no se difundió el cronograma oficial de competencias, autoridades del CNC confirmaron a Diario de Cuyo que trabajan en la organización de las jornadas, que contarán con la presencia de representantes de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba y La Rioja, entre otras delegaciones.

    Una de las grandes expectativas sanjuaninas estará puesta en la velocista Fernanda Illanes, considerada una de las patinadoras destacadas del patín carrera local. La deportista buscará sumar medallas doradas en las pruebas de velocidad y asegurar nuevamente un lugar en la Selección Argentina.

    El calendario internacional del seleccionado será exigente durante 2026. Del 8 al 19 de julio competirá en el Campeonato Panamericano de Guarne, Colombia; posteriormente afrontará los Juegos Odesur en Rosario, del 12 al 26 de septiembre; y finalmente los World Skate Games, programados del 2 al 18 de octubre en Asunción del Paraguay.

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