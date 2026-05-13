Feria del Libro de Pocito: todo listo para abrir las puertas el 14 de mayo

Bajo el lema "Donde la cultura nos une", el Polideportivo Jesús P. Morales recibirá la tercera edición de la Feria del Libro de Pocito los días 14 y 15 de mayo. El evento ofrecerá talleres dinámicos, presentaciones de libros, charlas con autores, espectáculos artísticos y actividades recreativas pensadas para el disfrute de toda la familia.
Con entrada libre y gratuita, te mostramos el cronograma de actividades, para que planees tu visita, entre las 9:00 y las 20:00 h.
Rueda de Presentación de Libros (17:30 a 20:00 h)
Durante la tarde del jueves, se llevará a cabo una serie de presentaciones editoriales con sus respectivos autores:
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"Corazones Intrépidos" – Lic. Dolores Molina.
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"Miedos Verdaderos" – Elisa Elizondo.
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"Didascalias Compartidas" – María Acosta, Marilyn Maisonave, Patricia Savastano y Marcelo Olivero.
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"Educar para la Vida" – A cargo de Amta Paz Argentina Quiroga.
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"Confesiones de Mujer" – Graciela Simone.
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"Buscando un nombre para Emilia" – Raúl Cardó.
Presentaciones de libros - viernes 15 de mayo
Rueda de presentación de Libros (17:30 a 20:00 h)
Durante la tarde del viernes, se presentarán las siguientes obras y autores en el cronograma oficial:
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"Soliloquios": Camilo Agüero, junto a las autoras Ana Ganzitano, Miriam Fonseca, Noemí Vera y Estela Escobar.
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"Entre Rosas y Espinas": Norma Bonilla.
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"El Último Viaje en Tren de Muñecas": Sebastián Paz.
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"El Viaje": Miguel Cruz.
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"202X Crónica Fragmentada del Incidente": Maximiliano Martín (en representación de SADE).
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"Anécdotas de la Infancia": Graciela Simone.
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Participación especial: Licenciada Silvana Belloti.
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"Alma Bonita": Sonia Mabel Nievas.
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Presentación audiovisual de "Azul": Rosa Agustina Montiveros.
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Adelanto audiovisual de "Violeta del humo y La lluvia de chocolate": Miriam Mabel Fonseca.
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"Las Aventuras del Gusanito Rufino": Estela Mary Escobar.
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"100 Años de Fútbol Sanjuanino": Rubén Poblete y Dante Luna.
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"Narrativa Transmedia: La Creación de Universos": Dr. Leandro Gómez.
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"Palmar del Lago, el Equipo que Nació Grande": Fabio Garbi.
OTRAS ACTIVIDADES, JUEVES Y VIERNES
Actividades simultáneas (9:00 a 17:30 h)
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Talleres recreativos y participativos, destinados a la creatividad, el juego y la expresión.
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Espectáculo circense orientado a toda la familia.
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Interpretación de canciones Huarpes.
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Experiencia de realidad aumentada.
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Ruleta de cuentos, dinámica literaria de narración y descubrimiento de historias.
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Actividades itinerantes móviles en distintos espacios de la feria.
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Representaciones e intervenciones de personajes literarios.
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Juegos lúdicos y didácticos, orientados al aprendizaje y la participación.
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Espectáculo de títeres, destinado al público infantil y familiar.
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Proyección de CuentaCuentos, espacio audiovisual de narraciones y relatos.
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Actividades inclusivas, adaptadas a promover la participación de toda la comunidad.
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Encuentros de reflexión e intercambio de autores, especialistas e invitados.
Talleres dinámicos en Carpa Principal (9:00 a 20:00 h)
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Creación de Comics: Hamster boys.
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Arte e Ilustración: FlameArte.
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Derecho de Autor para Artistas: Dr. German Rodríguez.
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Habilidades Sociales, Habilidades Humanas: Marianela Moreno.
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Retrato en Vivo: Pablo Yamamoto y Luis Oviedo.
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Origami: Romina Moreno.
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ADN Cultural: Transformando Registros en el Latido de la Historia – Asociación Civil del Personal de Archivo (ACPA).
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Origami: Sabor a Calle.
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Orientación Vocacional: Coordinación de Juventudes.
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Cómo Contar Cuentos: Patricia Savastano.
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Taller de Inclusión: Asociación Escritores del Sol.
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Audio Libros: Sonia Nievas, Rosa Montiveros, Miriam Fonseca, Estela Escobar y Yanet Matarazzo.