"El señor de los anillos - Los anillos del poder": se anunció la tercera temporada de la exitosa serie

La guerra total llega a la Tierra Media el 11 de noviembre, en Prime Video. ¿Podrá alguien detener a Sauron?

El gran villano de "El Señor de los anillos: Los anillos del pder", el oscuro Sauron.

Prime Video confirmó oficialmente que la esperada tercera temporada de la serie épica de fantasía, El señor de los anillos - Los anillos de poder, se estrenará el próximo 11 de noviembre de 2026. La exitosa producción llegará en exclusiva a la plataforma de streaming para continuar expandiendo el universo cinematográfico de la Tierra Media.

Peter Friedlander, Director de Televisión Global de Amazon MGM Studios, resaltó que esta entrega encarna la ambición y la narrativa cinematográfica que definen a las producciones más grandes de la compañía.

La serie ha logrado atraer a más de 185 millones de espectadores en todo el mundo, consolidándose como uno de los principales motores para el crecimiento de suscripciones a Prime.

La forja del Anillo Único y el auge de Sauron La trama de la tercera temporada dará un salto de varios años tras los eventos de la entrega anterior, situándose en el apogeo de la Guerra entre los Elfos y Sauron. El Señor Oscuro buscará finalmente forjar el Anillo Único, la herramienta necesaria para obtener la ventaja definitiva, doblegar a todos los pueblos y gobernar la Tierra Media a su voluntad.

Ambientada miles de años antes de "El Hobbit" (la serie, que debutó en 2022 y no adapta directamente ninguno de los libros de la trilogía de Tolkien, está situada miles de años antes de las historias que llegaron a la gran pantalla) esta próxima entrega continúa explorando la mítica Segunda Edad, llevando a los espectadores desde las profundidades de las Montañas Nubladas hasta el reino insular de Númenor. Bajo la dirección de los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, la producción sigue a un reparto coral enfrentándose al temido resurgimiento del mal.