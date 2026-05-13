Jairo dará un concierto en San Juan, junto a la orquesta de la UNSJ

El prestigioso intérprete cordobés se presentará en el Teatro Sarmiento, con una versión sinfónica de sus clásicos.

Jairo volverá a cantar en San Juan, esta vez en formato sinfónico

El prestigioso cantante Jairo regresará a San Juan con su aclamado espectáculo "Jairo Sinfónico", el próximo 11 de junio. La cita tendrá lugar en el Teatro Sarmiento, una oportunidad especial para reencontrarse con uno de los intérpretes más queridos de la música argentina.

Clásicos de Jairo, en formato sinfónico Este concierto representa un hito especial en la trayectoria del artista oriundo de Cruz del Eje. Tal como en otras ciudades del país, en esta ocasión, las canciones que han marcado a fuego a distintas generaciones contarán con la instrumentación orquestal, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

El repertorio recorrerá los grandes éxitos que definieron la carrera de Jairo. Arreglos sinfónicos, potencia instrumental y calidez interpretativa, en un solo show, que promete una noche única para sus seguidores.