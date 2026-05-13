Marta Bliska, directora del Coro Universitario: "Creo que desde la música se pueden superar muchas cosas"

Tras un proceso de selección por concurso, la directora Marta Bliska asumió como la nueva titular del Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ . En una charla exclusiva con DIARIO DE CUYO, Bliska habló de sus proyectos artísticos; y también de los conflicto con el exdirector Jorge Romero.

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Bliska no es una desconocida en el ambiente coral sanjuanino. Nacida en Polonia, se formó en la Academia de Música Feliks Nowowiejski, donde fue distinguida por su desempeño; y posee una Maestría en Dirección Coral. Radicada en la provincia desde 2012 —decisión que tomó "simplemente porque me enamoré de un sanjuanino", dijo—, se desempeñó como integrante, asistente y docente del Coro Universitario ; y también fue sub directora del Centro de Creación Artística Coral de la UNSJ y directora del Coro de la UCC .

Tras ganar este concurso (la resolución de su designación salió el 14 de abril), asumió el mando por un periodo de dos años con opción a renovación .

"Hace dos semanas que estoy a cargo. Estamos atravesando una situación económica difícil y paros, pero los ensayos se están llevando a cabo igual", comentó la directora sobre sus primeros días. Respecto a la agenda inmediata, aclaró que " uno de los requisitos del concurso era aceptar los compromisos que ya se adquirieron; así que este año será justamente así ".

Entre esos compromisos destaca la colaboración con el Teatro del Bicentenario. "El Teatro ya anunció su temporada y estamos incluidos. El Coro está muy orgulloso y trabajando con mucho compromiso en ese ámbito", señaló. Pero además de las grandes galas, la agrupación ya retomó el contacto con la comunidad: "Hemos actuado un poquito, por ejemplo en el Hospital Marcial Quiroga. Pequeñas actuaciones vamos a tener un montón", adelantó en su muy buen español.

Sus planes para la agrupación

Aunque este año respetará la programación heredada, Bliska ya comenzó a imprimir su sello personal, incorporando obras a capela con miras a un concierto propio en la segunda mitad del año. "Sí, esa podría ser mi presentación oficial", admitió entusiasmada.

Su visión combina la vanguardia con las raíces. "Creo que hay que abordar un poquito más de música del siglo XX y XXI", explicó, pero también confesó una debilidad por el suelo que la cobija: "Me enamoré del folclore argentino. Los argentinos tienen el corazón muy sincero si se trata de su música y creo que voy a poder llegar a esos corazones".

Asimismo, planea un puente cultural con su tierra natal: "Tengo ganas de incorporar algo de música polaca, porque no es conocida y hay obras que pueden gustar mucho". Su formación europea y su sensibilidad local prometen una etapa de renovación para la agrupación universitaria.

image Antes de asumir la dirección, Marta Bliska estuvo al frente del Coro Universitario en varias oportunidades

El conflicto con Jorge Romero

La llegada de Bliska se produjo en un contexto institucional complejo, luego de que las autoridades de la FFHA solicitaran a Jorge Romero dar un paso al costado por conflictos internos. Sobre la situación actual de su antecesor, Bliska fue cauta: "En este momento ha pedido licencia por perfeccionamiento. No está en el coro. No tenemos noticias oficiales de si volverá", expresó. Y respecto al círculo cercano a Romero dentro del Universitario, declaró que “creo que no hay inconvenientes", acotó "espero que no nos estemos haciendo mal", y apuntó: "Yo espero contagiar a todos con el amor que tengo para la música coral".

Sin embargo, no ocultó que el proceso fue doloroso. "Fue muy difícil para mí, tan difícil que por un tiempo no tenía pensado presentarme para este concurso. Soy humana y siento cosas", confesó. Sin embargo, explicó que finalmente decidió hacerlo porque “yo amo la música coral y toda mi vida me he formado para trabajar en este rubro”. Y agregó con serenidad: “Yo me formé para estas situaciones. He estudiado para poder trabajar como directora de coro y creo que puedo superar los problemas de este tipo. Espero que pueda hacerlo".

Yo me formé para estas situaciones. He estudiado para poder trabajar como directora de coro y creo que puedo superar los problemas de este tipo. Espero que pueda hacerlo Yo me formé para estas situaciones. He estudiado para poder trabajar como directora de coro y creo que puedo superar los problemas de este tipo. Espero que pueda hacerlo

A pesar de las tensiones pasadas, Bliska asegura que su objetivo es la música y la armonía grupal. “Lo mío es la música, ese será mi punto de enfoque", señaló. Y sumó: “Yo creo que desde la música se pueden superar muchas cosas. Al fin, música es un camino que llega directamente al alma y yo creo que con este camino podemos superar muchos problemas”.