Crisis en el Coro Universitario: Jorge Romero rompió el silencio tras el llamado a concurso de la UNSJ

Hace algunos días, en las redes de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes ( FFHA ) de la Universidad Nacional de San Juan ( UNSJ ), apareció un llamado a concurso para la elección del director del Coro Universitario . La publicación sorprendió a muchos , sobre todo a la gente que no está vinculada directamente con la agrupación, pero que sigue sus pasos.

A raíz de esa convocatoria, DIARIO DE CUYO se comunicó con su todavía director, Jorge Romero, para conocer las razones de lo que a prima facie parecía ser un paso al costado del propio director. Sin embargo, la respuesta fue tan llamativa como la convocatoria.

“No es que yo renuncie o quiera renunciar, es que me pidieron las funciones”, fue taxativo quien ha estado al frente de este coro durante los últimos 12 años , antes de profundizar en una compleja trama de tensiones internas , resistencias generacionales y disputas por el sentido de la profesionalización artística dentro de la agrupación.

No es que yo renuncie o quiera renunciar, es que me pidieron las funciones No es que yo renuncie o quiera renunciar, es que me pidieron las funciones

El director contó que recibió la solicitud tras la participación del Coro Universitario en la ópera Pagliacci en el Teatro del Bicentenario, en noviembre del año pasado. La razón fue, señaló Romero, "oxigenar" el cuerpo coral, que tiene varios frentes abiertos.

Según confesó, a pesar del “dolor” que le causó el pedido de las autoridades, con quienes aseguró tener muy buena relación -explicó que fue la forma que encontraron para resolver esta interna-; Romero decidió aceptar la propuesta de la decana de la FFHA, Myriam Arrabal, y el vicedecano Marcelo Vázquez.

"Al principio sentí mucha angustia porque sentí que todo lo que he hecho no tiene valor. Pero hoy por hoy, siento paz. Es muy difícil seguir trabajando así", confesó.

No es que yo renuncie o quiera renunciar, es que me pidieron las funciones

image El Coro Universitario de la UNSJ en Pagliacci (2025), obra tras la cual -dijo- le pidieron dejar la agrupación

La grieta interior del Coro Universitario

Según el director, el Coro arrastra situaciones que dificultan su evolución natural. "En realidad, vienen ocurriendo distintas situaciones de ciertos integrantes. El coro no se puede renovar por la resistencia a las jubilaciones a la edad normal", explicó, señalando que la actividad coral profesional exige condiciones físicas que no siempre son compatibles con la extensión de la edad jubilatoria hasta los 70 años.

Para Romero, la identidad del Coro Universitario se ha desdibujado con el tiempo debido a la falta de recambio: "Recién ahora tiene un grupo de adultos jóvenes que realmente podemos decir que es un grupo universitario".

Esta situación ha generado un clima de confrontación con aquellos integrantes históricos que, según sus palabras, se resisten a dejar sus cargos a pesar de no estar en condiciones óptimas para el canto profesional. “El docente nato, da un paso al costado, solo, cuando no está en condiciones. Pero…”, lamentó. E incluso acusó que hay gente no va.

El docente nato, da un paso al costado, solo, cuando no está en condiciones. Pero… El docente nato, da un paso al costado, solo, cuando no está en condiciones. Pero…

“Hay 10 o 12 personas que están en licencia, en cambio de tarea, hace más de 10 años, para que se den idea. Hay gente nueva en el coro que no los conoce. O sea que ni siquiera van a los ensayos, nada. Y es la gente que no quiere dejar esos cargos libres", expuso.

El debate sobre el grado académico

Otro de los frentes que enfrenta Romero es el cuestionamiento a su titulación. Al no existir la carrera de Dirección Coral en San Juan, dijo, la mayoría de los directores se han formado "de oficio" o a través de especializaciones externas.

"Ahí es donde me pegan: 'él no tiene grado'. Es verdad que no lo tengo, por ahora", reconoció Romero, que defendió su trayectoria de 37 años en la docencia y su constante perfeccionamiento: "Soy maestro nacional de música y después hice dos masters en Europa. Siempre me he perfeccionado por mi cuenta para poder estar en la dirección".

No obstante, el actual director fue por más: recordó que incluso el fundador del Coro, el recordado maestro Juan Argentino Petracchini: "El maestro Petracchini formó todo esto, también un maestro sin el grado, hizo todo esto a pulmón, lo creó".

El maestro Petracchini formó todo esto, también un maestro sin el grado, hizo todo esto a pulmón, lo creó El maestro Petracchini formó todo esto, también un maestro sin el grado, hizo todo esto a pulmón, lo creó

Fuego cruzado: "Quieren el lugar"

La crisis escaló al plano administrativo con acusaciones cruzadas. Romero reveló que su asistente, a quien él propuso en 2014, ha solicitado un juicio académico en su contra por supuesta violencia laboral. El conductor atribuyó estas acciones a una lucha de poder: "Es así de sencillo: quieren el lugar. Claramente quieren estar al frente del Universitario", declaró.

Es así de sencillo: quieren el lugar. Claramente quieren estar al frente del Universitario Es así de sencillo: quieren el lugar. Claramente quieren estar al frente del Universitario

image La convocatoria realizada por la UNSJ para elegir al nuevo director

Entre el concurso y la programación 2026

El concurso está previsto para abril. El proceso incluirá una evaluación de carpetas por un consejo asesor y una prueba de oposición donde los candidatos deberán dirigir al coro frente a sus propios integrantes. "El mismo coro lo va a elegir", afirmó Romero, aunque advirtió que el resultado dependerá de quiénes se presenten y de cómo voten los 45 cargos efectivos, incluyendo a aquellos que hoy se encuentran bajo licencias prolongadas.

Mientras tanto, Romero dijo que sigue trabajando en la agrupación. “No quiero que el Coro se me venga abajo”, dijo. Y agregó que propuso una programación para el 2026 que incluye compromisos de alto nivel, como la interpretación de Carmina Burana (en junio) y La Traviata en el Teatro del Bicentenario, además de haber ganado un proyecto de mecenazgo para la obra Brahms.

"Aunque yo no esté, no importa. He pedido que se respete lo troncal por la voluntad del coro", enfatizó Romero, que expresó que su mayor orgullo es haber llevado a varios compañeros, de ambos lados de esta grieta, a la dedicación máxima; y haber mantenido un nivel que le valió al coro premios internacionales en Venezuela y presentaciones en el Senado de la Nación.

¿Y el futuro de Romero?

El futuro inmediato del actual conductor podría estar nuevamente en las filas del Universitario, como coreuta. "No tengo drama en volver a la cuerda a cantar. He pasado la mayoría del tiempo cantando y estoy orgulloso de eso", dijo.

No tengo drama en volver a la cuerda a cantar. He pasado la mayoría del tiempo cantando y estoy orgulloso de eso No tengo drama en volver a la cuerda a cantar. He pasado la mayoría del tiempo cantando y estoy orgulloso de eso

Pero también expresó que, técnicamente, como es efectivo en su cargo docente, más allá de que le hayan pedido las “funciones” de director, permanece en el lugar hasta que se concrete el relevo; y que, de no haber candidatos, su continuidad sería la salida natural. “Ahora el tema es ver quién se puede presentar y que quede”, manifestó, aludiendo a ciertas normas que rigen la elección.

Y si bien aseguró que no es fácil seguir con ese clima, “el Coro es más grande, es un sentimiento”, apuntó. “El tiempo se encargará de demostrar todo”, cerró Romero.