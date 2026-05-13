¿Hay paro de colectivos este jueves en San Juan?

La UTA -Unión Tranviarios Automotor-, Seccional San Juan ratificó este miércoles por la noche el paro de colectivos en la provincia y confirmó que la retención de servicios comenzará a las 00 horas de este jueves 14 de mayo .

Paro de colectivos en San Juan: la UTA anunció una retención de servicio por 24 horas el próximo jueves

La decisión fue comunicada oficialmente a través de un nuevo parte difundido por el gremio, donde se informó que la medida alcanzará al transporte público de pasajeros de corta y media distancia y se llevará adelante “sin asistencia a los lugares de trabajo”.

De esta manera, hasta el momento no habrá servicio de colectivos durante toda la jornada del jueves, afectando a miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte público en San Juan.

El comunicado, firmado por la Junta Ejecutiva de la UTA San Juan y el secretario general Héctor Marcelo Maldonado, indicó además que los trabajadores serán informados sobre cualquier novedad a través de la seccional y del cuerpo de delegados.

La medida de fuerza fue definida luego del fracaso de las negociaciones entre el gremio y la cámara empresaria ATAP ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, en medio del reclamo por deudas salariales e incumplimientos de acuerdos previos.

Desde la conducción sindical sostienen que las empresas mantienen obligaciones pendientes con los choferes y remarcaron que el reclamo responde a la necesidad de garantizar el pago de salarios adeudados.