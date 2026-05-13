¿Hay paro de colectivos este jueves en San Juan?

La UTA -Unión Tranviarios Automotor-, Seccional San Juan ratificó este miércoles por la noche el paro de colectivos en la provincia y confirmó que la retención de servicios comenzará a las 00 horas de este jueves 14 de mayo.
La UTA había notificado una medida de fuerza por 24 horas para este jueves 14 de mayo ante la falta de pago de deudas salariales por parte de las empresas. ¿Qué pasará?
La UTA -Unión Tranviarios Automotor-, Seccional San Juan ratificó este miércoles por la noche el paro de colectivos en la provincia y confirmó que la retención de servicios comenzará a las 00 horas de este jueves 14 de mayo.
La decisión fue comunicada oficialmente a través de un nuevo parte difundido por el gremio, donde se informó que la medida alcanzará al transporte público de pasajeros de corta y media distancia y se llevará adelante “sin asistencia a los lugares de trabajo”.
De esta manera, hasta el momento no habrá servicio de colectivos durante toda la jornada del jueves, afectando a miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte público en San Juan.
El comunicado, firmado por la Junta Ejecutiva de la UTA San Juan y el secretario general Héctor Marcelo Maldonado, indicó además que los trabajadores serán informados sobre cualquier novedad a través de la seccional y del cuerpo de delegados.
La medida de fuerza fue definida luego del fracaso de las negociaciones entre el gremio y la cámara empresaria ATAP ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, en medio del reclamo por deudas salariales e incumplimientos de acuerdos previos.
Desde la conducción sindical sostienen que las empresas mantienen obligaciones pendientes con los choferes y remarcaron que el reclamo responde a la necesidad de garantizar el pago de salarios adeudados.