Orrego recorrió el operativo San Juan Cerca en Cañada Honda

El gobernador Marcelo Orrego recorrió el operativo integral San Juan Cerca que se desarrolló en la localidad de Cañada Honda , en el departamento Sarmiento, donde los vecinos pudieron acceder a trámites, consultas médicas y servicios provinciales y nacionales sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico. El mandatario estuvo acompañado por funcionarios del gabinete provincial y municipales.

La iniciativa llegó a esta zona alejada del departamento luego de haber atendido a miles de personas en Albardón y contó además con la presencia del Tren de Capital Humano, dispuesto por Nación para brindar prestaciones sanitarias y administrativas en distintos puntos de la provincia.

Durante la recorrida, el mandatario destacó el trabajo articulado entre los distintos organismos y el objetivo de acercar el Estado a las comunidades más alejadas.

“Agradezco el trabajo conjunto con autoridades nacionales y provinciales, y la presencia del tren sanitario. Seguimos descentralizando el Estado, acercándonos a los distritos más alejados para dar soluciones y mejorar la calidad de vida, trabajando en equipo más allá de diferencias políticas”, expresó Orrego.

El operativo funcionó entre el 11 y el 15 de mayo, de 8 a 13:30 horas, y permitió realizar una amplia variedad de trámites vinculados a áreas provinciales y nacionales. Entre ellos, consultas y gestiones de Anses, emisión de DNI a través del Renaper, atención del programa Ver para Ser Libres, además de servicios de salud, desarrollo humano, educación, vivienda, producción, minería y defensa al consumidor.

También se brindaron controles médicos de medicina general, ginecología, cardiología, odontología, nutrición, salud mental, vacunación y enfermería, entre otras especialidades.

En el Tren de Capital Humano se realizaron consultas oftalmológicas y confección de anteojos para niños de 6 a 17 años, además de estudios de diagnóstico por imágenes, como radiografías y mamografías digitales.

Con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos, el municipio dispuso movilidades desde distintos distritos y localidades como Cochagual, Punta del Médano, Costa Canal, Media Agua, Colonia Norte, Las Lagunas, Pedernal y Los Berros, entre otros puntos cercanos.

La atención se realizó por demanda espontánea y, salvo algunos trámites específicos del Renaper, la mayoría de las prestaciones fueron gratuitas.

Está previsto que, tras finalizar el trabajo en Cañada Honda, el operativo San Juan Cerca continúe en Caucete, donde se desarrollará del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo.