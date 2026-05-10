Marcelo Orrego a Cuyo Minero: "San Juan está preparada para las oportunidades que genera la minería"

San Juan volvió a consolidarse como el principal polo de atracción para la inversión minera del país. Los resultados de la feria San Juan Minera dejaron conformes a los organizadores: el volumen de negocios entre privados superó las expectativas y el gobernador Marcelo Orrego destacó, además, el peso político del encuentro, que reunió en la provincia a referentes nacionales y provinciales del sector.

Orrego le confirmó a CUYO MINERO que pronto enviará la Ley de Proveedores a Diputados: "Queremos que se trate lo antes posible"

-Fue un esfuerzo enorme. Tuvimos la oportunidad de contar con cinco ministros nacionales, gobernadores de la mesa del litio, de la mesa del cobre, y también gobernadores de provincias que no tienen minería metalífera pero que saben que esta industria tracciona a otros sectores, como la metalmecánica. Recibimos al gobernador de Córdoba, al de Santa Fe. Y después, la señal que da que lleguen 450 empresas de distintos lugares del mundo es muy significativa. Además, recibimos casi 30 delegaciones de distintos países y, hace pocas semanas, una misión de casi 15 ó 16 embajadores de Europa encabezada por el representante de la Unión Europea. No es poca cosa.

-El mundo va hacia una transición energética y demanda dos minerales críticos: el litio y el cobre. El cobre, en particular, no puede ser reemplazado por ningún otro metal, lo que lo convierte en un recurso sumamente estratégico. Hoy hablar de minería es hablar de ambiente, porque es dejar atrás la huella de carbono para ir hacia energías limpias. Y San Juan generó todas las condiciones para estar preparada cuando llegaran estas oportunidades. Esa incertidumbre que tuvimos hace dos años la transformamos en preparación.

-¿Qué condiciones concretas generó la provincia?

-Aceleramos los procesos de digitalización del catastro minero, de geodesia, de procedimientos, sin perder rigurosidad ni controles. Y a nivel nacional apareció el RIGI, se eliminó el cepo, se avanzó con la ley de glaciares. Eso da un marco muy significativo para las empresas que quieren invertir. De los diez proyectos que existen en la Argentina en materia de cobre, seis están en San Juan. Y hoy somos la provincia que concentra la mayor cantidad de proyectos dentro del RIGI.

ORREGO2 Despacho en Casa de Gobierno. El gobernador Marcelo Orrego junto a Soledad González, periodista de CUYO MINERO, y Pablo Dellazoppa, gerente General de DIARIO DE CUYO y Los Andes.

-¿Hubo anuncios de inversión concretos durante la feria?

-San Juan viene teniendo inversiones tempranas en distintos proyectos. Hay empresas que ya están haciendo solicitudes, otras que avanzan en el proceso del RIGI, otras que tienen que terminar su declaración de impacto ambiental. Hay que administrar las expectativas, pero el camino es superinteresante. Estamos hablando de oportunidades por miles de millones de dólares en las próximas décadas.

-Diego Santilli pasó por la provincia y hablaron de las rutas nacionales...

-Hablamos de rutas, en particular de la ruta nacional 153. Nosotros estamos trabajando, junto a la Nación, en la posibilidad de financiamiento a través de organismos multilaterales para algunas rutas nacionales: la 150, la 40 y la 153. San Juan está en una situación fiscal estable, diría que entre las tres mejores provincias del país en estabilidad fiscal, lo que nos permitiría acceder a ese tipo de crédito. Pero para eso se necesita el aval del Ministerio de Economía, que es quien asigna los montos.

Por la 153 transitan 400 camiones diarios y es la salida hacia Uspallata en Mendoza. Hubo una pequeña confusión: él pensó que estábamos hablando de la 150. Así que quedamos en volver a vernos para ver qué alternativas encontramos. La 153 es muy importante para nosotros y vamos a seguir gestionando.

-¿Habrá novedades pronto con respecto a la Ley de Proveedores Mineros?

-Sí, el proyecto se está armando en conjunto con Asesoría Letrada y se va a enviar a la Cámara de Diputados, para que se abra el debate. Queremos que se trate lo antes posible. Esta ley no tiene que ver con condicionarle nada a nadie; tiene que ver con tener una mirada clara sobre lo que queremos llevar adelante y, sobre todo, con cuidar a los proveedores locales, especialmente a los de los departamentos donde se hace minería.

-¿Tienen información sobre el "Súper RIGI" que anunció el presidente?

-Todavía no tengo la letra chica. Entiendo que estará destinado a actividades productivas que todavía no están desarrolladas en la Argentina. Me imagino que tendrá que ver con inteligencia artificial, entre otras cosas.

-¿Cómo ve la minería en San Juan en los próximos cinco años?

-Yo siempre pienso en San Juan como lo pensaba Sarmiento, que fue quien impulsó la primera escuela minera del país. La minería es un factor fundamental para el crecimiento de la provincia, genera trabajo, genera valor agregado en los corredores productivos, evita el desarraigo. Pero no veo solo minería: veo una agroindustria fuerte, economía del conocimiento, turismo, energía fotovoltaica. Somos el segundo productor y exportador de vino, el primer productor de aceite de oliva y el primer productor de celdas fotovoltaicas del país. Todo eso hace una combinación muy interesante.

-¿Qué rol juega el agua en esa ecuación?

-El agua es central, y hay que entender bien el problema. El 94% de la demanda hídrica de la provincia va a la agricultura. Tenemos más de 3.000 kilómetros de canales primarios y secundarios, y mucha de esa agua se pierde por evaporación. Tenemos que reparar esos canales y avanzar en tecnificación del riego. Si seguimos regando a manto, el problema no lo va a resolver ninguna ley. Ya tenemos un programa integral de manejo del agua y lo estamos desarrollando hace tiempo. Y en cuanto a la ley de glaciares: lo que se modificó tiene que ver con las geoformas del ambiente periglaciar que no tienen función hídrica, no con los glaciares en sí. Los glaciares están protegidos, tenemos un inventario provincial, y los vamos a cuidar como nadie.

Boleta única

Consultado sobre la aplicación de la boleta única para las futuras elecciones en San Juan, Orrego dijo que "ya enviamos la derogación del sistema de lemas, que es arcaico y no le hace ningún favor a la democracia. Ahora vamos a llevar al recinto la propuesta de boleta única de papel. El 90% de los países del mundo usa ese sistema. Es transparente, es práctico, le facilita la vida a la gente. Vamos a escuchar a los otros bloques y buscar un sistema que haga más fácil el momento de votar".