    • 13 de mayo de 2026 - 14:19

    Seguridad: con participación activa de los estudiantes, iniciaron los talleres de convivencia en las escuelas

    Estudiantes secundarios de San Juan participan de Construyendo Seguridad, el programa que fomenta convivencia y prevención.

    La Secretaría de Seguridad ya comenzó con el dictado de los talleres de prevención y convivencia Construyendo Seguridad, en escuelas secundarias.

    La Secretaría de Seguridad ya comenzó con el dictado de los talleres de prevención y convivencia Construyendo Seguridad, en escuelas secundarias.

    Foto:

    (Prensa de Secrerataría de Seguridad)
    Por Fabiana Juarez

    La Secretaría de Seguridad continúa fortaleciendo el trabajo preventivo en las escuelas de San Juan, con talleres interactivos que promueven la reflexión, el uso responsable de las redes y la construcción de entornos más seguros para toda la comunidad educativa. En este marco dio inicio al programa Construyendo Seguridad, destinado a estudiantes secundarios que se presentó en abril.

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    El programa Construyendo Seguridad, impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Dirección de Prevención de Delitos y Violencias; y coordinado con el Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación, ya comenzó a implementarse en escuelas secundarias de San Juan, con participación activa de los alumnos.

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    El Colegio Luján fue la primera insitución educativa donde se realizaron los talleres de Construyendo Seguridad.

    El Colegio Luján fue la primera insitución educativa donde se realizaron los talleres de Construyendo Seguridad.

    Temática del primer taller de Seguridad

    El objetivo es brindar herramientas de prevención y fomentar una cultura de convivencia. En esta oportunidad, la propuesta se desarrolló en el Colegio Luján, mediante el taller interactivo “Lo que circula en redes también pasa en la escuela”, que aborda temáticas clave del rol activo de los jóvenes en la comunidad.

    En este caso, realizaron la actividad del “experimento del rumor” que demuestra cómo la información se distorsiona rápidamente al transmitirse oralmente. Mediante el proceso de nivelación, agudización y asimilación, la historia original pierde detalles y se ajusta a prejuicios. En esta oportunidad, los mismos alumnos vivieron en primera persona esta práctica y visibilizaron como un mensaje se puede tergiversar si no se transmite correctamente.

    La directora del Colegio Luján, Mariela Putelli; presenció el taller y expresó su conformidad con estas charlas que brinda la Secretaría de Seguridad, y que ofrecen capacitación y reflexiones a los adolescentes para transmitir un mensaje en conjunto con la comunidad educativa. “Los profesionales de la Dirección de Prevención de Delitos y Violencia demostraron su capacidad a través de la interacción constante con los chicos y colaboraron en su formación como estudiantes”, sostuvo Putelli.

    Continuidad del programa Construyendo Seguridad

    Cabe destacar que la iniciativa busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la seguridad como una construcción entre todos, promoviendo valores como el respeto, la responsabilidad y la participación. A través de actividades dinámicas, se trabajar en la identificación de riesgos, la prevención del delito y la resolución pacífica de conflictos.

    En esta primera etapa, el programa llegará a diferentes instituciones educativas como Colegio San Antonio de Padua y José Serú, departamento Sarmiento; Colegio Monseñor Audino y Olmos, departamento Rivadavia; Colegio San José y Escuela de Enología, departamento Capital.

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