    • 13 de mayo de 2026 - 10:20

    La Expo San Juan Minera dejó un 100% de ocupación hotelera y más de $11.000 millones en la provincia

    Los números fueron informados por el Gobierno de la provincia.

    La Expo San Juan Minera 2026 dejó un impacto económica superior a los $11.000 millones.

    La Expo San Juan Minera 2026 dejó un impacto económica superior a los $11.000 millones.

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    Por Fabiana Juarez

    La Expo San Juan Minera 2026 confirmó mucho más que el potencial del sector minero: consolidó a San Juan como uno de los destinos más fuertes del país en turismo de eventos y congresos. Dejó un 100% de ocupación hotelera en el Gran San Juan y un impacto económico de $11.518.913.190 en la provincia.

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    Durante los días 6, 7 y 8 de mayo, la provincia registró un 100% de ocupación hotelera en el Gran San Juan, en el marco la Expo San Juan Minera 2026, un encuentro que reunió a miles de visitantes de distintos puntos de Argentina y del exterior. El evento, desarrollado en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, convocó a más de 422 expositores y más de 450 empresas, consolidándose como una de las ferias mineras más importantes del país.

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    La Expo San Juan Minera 2026 contó con miles de participantes durante los tres dìas.

    La Expo San Juan Minera 2026 contó con miles de participantes durante los tres dìas.

    Los números de la Expo San Juan Minera

    En materia turística, los números reflejan el fuerte impacto que tuvo la Expo en toda la cadena económica provincial. Llegaron 10.495 personas entre expositores, asistentes, acompañantes y autoridades de diferentes provincias y países. La estadía promedio fue de cuatro noches y los grupos estuvieron conformados, en promedio, por cuatro personas.

    El gasto promedio diario por visitante alcanzó los $182.927, generando un impacto económico directo de $7.679.275.460 y un impacto indirecto de $3.839.637.730. En total, la actividad movilizó $11.518.913.190 en la economía sanjuanina.

    El dato de la ocupación hotelera plena no sólo representa un indicador positivo para el sector turístico y gastronómico. También es una muestra concreta de que San Juan ya se posiciona como una provincia destino para grandes eventos nacionales e internacionales, con capacidad de infraestructura, servicios y organización para recibir miles de visitantes.

    En ese contexto, la provincia continúa fortaleciendo su agenda de turismo de reuniones y deportivo de cara a 2027. Desde el Bureau de Eventos ya trabajan en una agenda que incluye importantes encuentros nacionales e internacionales.

    Los eventos futuros en San Juan

    Entre los eventos destacados de 2026 aparece el Congreso Federal de Guías de Turismo, previsto del 28 al 31 de mayo. En julio, San Juan volverá a recibir al rugby internacional con el partido de Los Pumas frente a Gales, en el Estadio del Bicentenario.

    Además, en agosto se realizará por primera vez aquí el 36° Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva, un evento que reúne a más de 3.500 profesiones. A ello se suman en noviembre competencias de alcance internacional como el Ironman Full y el Desafío Valle de la Luna.

    Las proyecciones para 2027 también son alentadoras. Entre los eventos confirmados figura el 23° Congreso Geológico Argentino, que se realizará del 19 al 23 de abril y convocará asistentes internacionales provenientes de Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y Canadá. También se desarrollará el tradicional “San Juan Canta, Festival Internacional de Coros”, previsto del 17 al 21 de junio, con epicentro en el Auditorio Juan Victoria.

    De esta manera, la provincia se consolida como plaza estratégica para el turismo de eventos, generando movimiento económico, ocupación hotelera plena y visibilidad nacional e internacional.

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