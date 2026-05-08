    • 8 de mayo de 2026 - 11:30

    Expo San Juan Minera 2026: hoy abre más temprano y cierra más tarde; toda la agenda de la tercera y última jornada

    Luego del éxito de público de los dos primeros días, hoy tiene una cargada agenda de actividades y stands.

    La exposición minera viene siendo un éxito de público.

    La exposición minera viene siendo un éxito de público.

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    La Expo San Minera 2026 tendrá este viernes su última jornada, con la novedad que se amplía su horario. Por decisión de su organizador Panorama Minero, y luego de los problemas que trajo el viento que obligó a cerrar antes el miércoles y abrir un poco más tarde el jueves, hoy habrá mucho tiempo para recorrer la gran exposición de la industria minera.

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    En rigor, de acuerdo a lo que informaron abrirá sus puertas a las 12 y cerrará a las 21 horas.

    Si bien la entrada a la Expo es libre y gratuita, hay que acreditar la visita completando un formulario en https://www.exposanjuan.com.ar/es/register . Se podrá registrar como visitante particular, empresa o institución y asistir al predio ubicado en el espacio que se encuentra entre el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

    AGENDA DE HOY

    • Jornada completa. 24 Horas de Ingenio en la Minería. Actividad docente continuidad del desafío intensivo de 24 horas dirigido a estudiantes universitarios y terciarios de San Juan. (Velódromo).
    • De 10 a 13. Jornadas Técnicas: Ingeniería de Minas, coorganizada junto al Colegio Argentino de Ingenieros de Minas. (Sala Gold).
    • A las 12. Apertura general de exposición: Recorrido de stands e islas comerciales. Exhibición de grandes equipos, maquinarias, nuevas tecnologías, productos y servicios para la minería argentina.
    • De 13,30 a 15,30. Jornadas Técnicas: Geología Aplicada a la Minería,coorganizadas junto al Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan. (Sala Gold).
    • De 14 a 16. Encuentro de Emprendedores de Comunidades Formato panel-conversatorio con referentes del sector minero. (Sala Platinum).
    • De 14 a 20. Sala de Emprendedores y Productores Regionales. Propuestas locales y productos realizados por manos y talentos sanjuaninos. (Sala de emprendedores).
    • De 16 a 18,30. Jornadas Técnicas: Foro de Perforistas, coorganizado junto a la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan (CAPERFO). (Sala Gold).
    • A las 21. Cierre de Evento: Fin de Expo San Juan Minera 2026.

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