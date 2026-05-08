Expo San Juan Minera 2026: hoy abre más temprano y cierra más tarde; toda la agenda de la tercera y última jornada

Luego del éxito de público de los dos primeros días, hoy tiene una cargada agenda de actividades y stands.

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La Expo San Minera 2026 tendrá este viernes su última jornada, con la novedad que se amplía su horario. Por decisión de su organizador Panorama Minero, y luego de los problemas que trajo el viento que obligó a cerrar antes el miércoles y abrir un poco más tarde el jueves, hoy habrá mucho tiempo para recorrer la gran exposición de la industria minera.

En rigor, de acuerdo a lo que informaron abrirá sus puertas a las 12 y cerrará a las 21 horas.

Si bien la entrada a la Expo es libre y gratuita, hay que acreditar la visita completando un formulario en https://www.exposanjuan.com.ar/es/register . Se podrá registrar como visitante particular, empresa o institución y asistir al predio ubicado en el espacio que se encuentra entre el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.