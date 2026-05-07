Mesa Federal Minera en la Expo San Juan: Martín Rappallini y la UIA respaldaron el nuevo impulso de la minería

La Mesa Federal Minera fue lanzada este jueves en la Expo San Juan como un nuevo espacio de articulación entre el sector público y privado para impulsar inversiones mineras en la Argentina. La iniciativa apunta a coordinar proyectos vinculados al cobre, litio y otras actividades estratégicas, con participación de provincias mineras e industriales.

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La apertura del encuentro estuvo encabezada por Karina Milei y reunió a gobernadores, funcionarios nacionales y empresarios durante la segunda jornada de la feria. Participaron los mandatarios Marcelo Orrego , Alfredo Cornejo , Raúl Jalil , Carlos Sadir , Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro , además del presidente de la UIA , Martín Rappallini .

Durante las exposiciones en la Expo San Juan Minera , el presidente de la UIA , Martín Rappallini , remarcó el impacto que tendrá el crecimiento minero sobre el desarrollo industrial argentino. “ Como representante de la industria, también un poco lo que planteaba el gobernador de Córdoba, que estos nuevos motores van a ser fundamentales para todos ”, expresó.

La creación de la Mesa Federal Minera reunió al Gobierno nacional, gobernadores y referentes empresarios con el objetivo de consolidar un esquema de trabajo conjunto para atraer inversiones y acelerar proyectos estratégicos. En el encuentro también participaron autoridades nacionales como Diego Santilli , Juan Bautista Mahiques , Luis Lucero y Ignacio Lamothe .

Durante la jornada, los participantes destacaron medidas impulsadas por el Gobierno nacional como el RIGI y la modificación de la Ley de Glaciares. Según se informó, el régimen concentra actualmente proyectos mineros por 42.000 millones de dólares, de los cuales seis ya fueron aprobados por más de 7.188 millones de dólares.

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La Mesa del Cobre había sido creada por San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca para coordinar estrategias vinculadas al desarrollo de proyectos cupríferos. Posteriormente se incorporó Mendoza, en paralelo al avance de nuevas exploraciones y proyectos mineros en la provincia.

El espacio tomó mayor relevancia internacional luego de encuentros y misiones comerciales en Bruselas y Canadá, donde los gobernadores buscaron atraer inversiones y posicionar a la Argentina como proveedor estratégico de cobre para la transición energética.

La nueva Mesa Federal Minera amplía ese esquema al sumar provincias industriales como Córdoba y Santa Fe, además de incorporar una agenda vinculada a infraestructura, empleo, proveedores y financiamiento. El objetivo es consolidar una política minera nacional con mayor integración entre minería e industria.

Durante el lanzamiento, Karina Milei sostuvo: “Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”. Además, comparó el desarrollo argentino con Chile y señaló que el país vecino exportó más de 50.000 millones de dólares en minería durante 2023, mientras que Argentina alcanzó apenas 4.000 millones.