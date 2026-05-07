Día de la Minería en San Juan: Luis Lucero defendió el RIGI y habló de "50 mil millones de dólares" en inversiones

La Expo San Juan Minera es escenario este jueves del acto oficial por el Día de la Minería , que reúne a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector en el Velódromo sanjuanino. A las 18.27 ingresó Karina Milei junto a Martín Menem y la comitiva nacional, mientras que durante la ceremonia la Cámara de Diputados de la Nación entregó un reconocimiento institucional al evento.

Orrego en el Día de la Minería: "Hemos generado oportunidades para que lleguen las inversiones, hemos sembrado confianza"

En ese marco, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , defendió el rumbo económico del Gobierno nacional, destacó el impacto del RIGI en las inversiones mineras y aseguró que el país atraviesa “un cambio de época” para la industria. El funcionario también pidió eliminar trabas provinciales y cuestionó las posturas que rechazan la actividad minera.

Durante su discurso en el acto oficial por el Día de la Minería , el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, remarcó el papel estratégico de San Juan dentro del mapa minero argentino y destacó el potencial del cobre como motor de crecimiento económico. “Es un gusto compartir con ustedes este encuentro que celebramos en San Juan, una provincia protagonista de la minería argentina que contiene la reserva de cobre que llevará a nuestro país a una dimensión hasta ahora desconocida”, afirmó ante funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios presentes en el Velódromo.

Lucero sostuvo que la industria minera atraviesa una etapa inédita impulsada por decisiones políticas y económicas tomadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, aseguró que “lo que hoy estamos viviendo no tiene precedentes” y vinculó ese escenario directamente con la gestión de Javier Milei. “Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina ha transitado en estos 2 años un cambio de época, como pocas veces en su historia”, expresó. Además, planteó que el nuevo escenario no responde solamente a un cambio de percepción sobre la actividad, sino a modificaciones profundas dentro de la estructura económica y regulatoria del país. “ No me refiero únicamente al cambio de percepción, positivo y necesario, que ha experimentado la industria, sino a transformaciones concretas, profundas y estructurales ”, señaló.

Uno de los ejes centrales de la exposición de Luis Lucero estuvo enfocado en el impacto del RIGI sobre la llegada de inversiones al sector minero argentino. El funcionario aseguró que el régimen marcó “un punto de inflexión” para captar capitales internacionales y precisó que actualmente existen siete proyectos aprobados y otros trece en trámite vinculados principalmente al litio, cobre y oro.

“Hoy, solo en minería, contamos con 7 proyectos aprobados, 13 en trámite y, aproximadamente, 50 mil millones de dólares de inversiones comprometidas en total”, afirmó el secretario de Minería. Luego detalló que esos montos corresponden a “10 proyectos de litio, 6 proyectos de cobre y 3 de oro y plata”, y aclaró que las cifras surgen de las presentaciones formales realizadas por las empresas involucradas.

En paralelo, Lucero vinculó ese escenario con la situación macroeconómica del país y defendió el programa económico nacional. “Hoy, la Argentina forma parte de un grupo muy reducido de países con superávit fiscal y capacidad de exportar energía, cuando hace apenas 3 años la realidad era completamente opuesta”, sostuvo. Para el funcionario, el ordenamiento económico “no fue una mera corrección marginal, sino una transformación estructural que redefine el lugar de la Argentina en el escenario global”.

Luis Lucero destacó acuerdos con Estados Unidos, Canadá y Europa

En otro tramo de su discurso, el secretario de Minería destacó la reinserción internacional de Argentina dentro de los mercados vinculados a minerales críticos y aseguró que el país volvió a ocupar un lugar central en las mesas de discusión global sobre inversiones mineras. “Argentina volvió a ser escuchada en los centros de decisiones de inversión minera más relevantes, como Toronto, Nueva York, Londres y Bruselas”, expresó.

El funcionario explicó que el Gobierno avanzó en acuerdos y memorándums de entendimiento con distintos países estratégicos para el desarrollo del sector. “Hemos avanzado en acuerdos y memorándums de entendimiento con países clave como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Emiratos Árabes Unidos”, afirmó durante la ceremonia realizada en la Expo San Juan Minera.

Lucero también destacó el trabajo coordinado con las provincias productoras y remarcó la participación conjunta en foros internacionales vinculados al cobre y el litio. “Muchas de estas misiones comerciales las hemos realizado en conjunto con los gobernadores de las provincias que forman las mesas del litio y del cobre”, indicó. En esa línea, agregó que “los esfuerzos conjuntos y coordinados arrojan resultados más temprano y por más tiempo”.

El funcionario cuestionó las restricciones provinciales y afirmó que “creer que la minería es enemiga del ambiente es anacrónico”

Hacia el final de su intervención, Luis Lucero apuntó contra las normativas y decisiones políticas que, según planteó, frenan el desarrollo de proyectos mineros en distintas provincias argentinas. “No podemos darnos el lujo de imponernos obstáculos a nosotros mismos”, sostuvo, antes de cuestionar medidas vinculadas a restricciones logísticas y regulatorias.

El secretario de Minería también criticó las leyes provinciales que limitan la actividad extractiva y pidió revisar esos marcos normativos. “Es un desafío que leyes así sean revisadas y adecuadas a los nuevos tiempos”, afirmó. En ese contexto, lanzó una de las definiciones más contundentes de su discurso: “Creer que la minería es enemiga del ambiente y que no es posible hacerla de un modo ambientalmente responsable es total y completamente anacrónico”.

Además, vinculó el desarrollo minero con la transición energética global y cuestionó los argumentos “pseudoambientalistas” que, según dijo, obstaculizan inversiones y generación de empleo. “Es ambientalmente irresponsable entorpecer el camino de la electrificación que demanda cobre, litio, plata y otros minerales. Como es irresponsable trabar el desarrollo económico de argentinos que puedan encontrar trabajo solo en la minería”, expresó ante los asistentes al acto oficial.