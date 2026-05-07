Expo San Juan Minera: Ficamen e Iveco presentaron nuevos camiones para fortalecer el transporte minero

La Expo San Juan Minera , conocido como uno de los principales punto de encuentro de la industria minera argentina. Desde 2006, la exposición reúne durante tres jornadas a proveedores, operadoras, funcionarios, inversores y referentes del sector para impulsar negocios, generar acuerdos y debatir el futuro de la actividad en el país.

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En ese marco, Ficamen e Iveco participaron de la edición 2026 con un importante despliegue en el Velódromo, donde presentaron una nueva línea de camiones destinada al transporte y a las operaciones intensivas vinculadas con la minería y la construcción. La presentación se realizó durante una cena organizada el miércoles 6 de mayo, con invitados especiales y referentes del sector minero.

Durante la presentación oficial realizada en la cena del miércoles, el ingeniero Manuel Pardal, Jefe de Ingeniería de Ventas , destacó la importancia del contacto con empresas y usuarios para seguir desarrollando vehículos adaptados a la realidad minera argentina. Según explicó, “para nosotros es muy valioso poder contar con la presencia de ustedes, poder conversar y tener ese espacio”, al tiempo que agradeció a Ficamen por acompañar la iniciativa.

El representante de Iveco recordó que el primer lanzamiento de esta línea estuvo orientado inicialmente al transporte carretero , aunque rápidamente comenzaron a surgir propuestas vinculadas a la minería regional. En ese sentido, señaló que “surgieron varias consultas y propuestas sobre cómo mejorar el producto y adaptarlo a la realidad de la minería en la región”.

Pardal también remarcó que la evolución de los vehículos se construye a partir del diálogo permanente con el sector. “Estamos permanentemente en evolución y es imprescindible contar con estas charlas para entender realmente cómo podemos volvernos socios de la operación de campo”, afirmó durante la presentación.

Iveco y Ficamen (6)

Además, explicó que ese trabajo permitió avanzar en productos preparados para tareas de alta exigencia. Según indicó, “esto se traduce en un producto dedicado para aplicaciones intensivas y ocasionales, como son la minería y la construcción”.

En otro tramo de su exposición, sostuvo que uno de los objetivos es responder a una necesidad histórica del mercado nacional. “Tenemos una deuda en el mercado argentino en vehículos de mayor capacidad y mayor eficiencia”, expresó.

La actividad contó también con la presencia de Edgardo André, gerente comercial de Ficamen SA, quien acompañó las reuniones y presentaciones realizadas durante la exposición minera.

El stand de Iveco y Ficamen: uno de los puntos destacados de la expo

El espacio montado por Iveco y Ficamen dentro del Velódromo es uno de los sectores más visitados de la feria. El stand contó con una estructura de dos niveles, áreas de reuniones y sectores destinados a la exhibición de camiones para transporte pesado y aplicaciones mineras.

Además de las presentaciones técnicas y comerciales, el espacio permitió generar encuentros con proveedores y operadoras mineras interesadas en conocer las nuevas soluciones de transporte impulsadas por las marcas para la actividad.