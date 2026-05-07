    • 7 de mayo de 2026 - 17:34

    Expo San Juan Minera: Ficamen e Iveco presentaron nuevos camiones para fortalecer el transporte minero

    Las marcas presentaron en Expo San Juan Minera 2026 una nueva línea de camiones para transporte y operaciones mineras.

    La presentación de Iveco y Ficamen en la Expo San Juan Minera

    La presentación de Iveco y Ficamen en la Expo San Juan Minera

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Expo San Juan Minera , conocido como uno de los principales punto de encuentro de la industria minera argentina. Desde 2006, la exposición reúne durante tres jornadas a proveedores, operadoras, funcionarios, inversores y referentes del sector para impulsar negocios, generar acuerdos y debatir el futuro de la actividad en el país.

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    En ese marco, Ficamen e Iveco participaron de la edición 2026 con un importante despliegue en el Velódromo, donde presentaron una nueva línea de camiones destinada al transporte y a las operaciones intensivas vinculadas con la minería y la construcción. La presentación se realizó durante una cena organizada el miércoles 6 de mayo, con invitados especiales y referentes del sector minero.

    Iveco y Ficamen mostraron camiones adaptados a las necesidades de la minería

    Durante la presentación oficial realizada en la cena del miércoles, el ingeniero Manuel Pardal, Jefe de Ingeniería de Ventas, destacó la importancia del contacto con empresas y usuarios para seguir desarrollando vehículos adaptados a la realidad minera argentina. Según explicó, “para nosotros es muy valioso poder contar con la presencia de ustedes, poder conversar y tener ese espacio”, al tiempo que agradeció a Ficamen por acompañar la iniciativa.

    Iveco y Ficamen (1)

    El representante de Iveco recordó que el primer lanzamiento de esta línea estuvo orientado inicialmente al transporte carretero, aunque rápidamente comenzaron a surgir propuestas vinculadas a la minería regional. En ese sentido, señaló que “surgieron varias consultas y propuestas sobre cómo mejorar el producto y adaptarlo a la realidad de la minería en la región”.

    Pardal también remarcó que la evolución de los vehículos se construye a partir del diálogo permanente con el sector. “Estamos permanentemente en evolución y es imprescindible contar con estas charlas para entender realmente cómo podemos volvernos socios de la operación de campo”, afirmó durante la presentación.

    Iveco y Ficamen (6)

    Además, explicó que ese trabajo permitió avanzar en productos preparados para tareas de alta exigencia. Según indicó, “esto se traduce en un producto dedicado para aplicaciones intensivas y ocasionales, como son la minería y la construcción”.

    En otro tramo de su exposición, sostuvo que uno de los objetivos es responder a una necesidad histórica del mercado nacional. “Tenemos una deuda en el mercado argentino en vehículos de mayor capacidad y mayor eficiencia”, expresó.

    La actividad contó también con la presencia de Edgardo André, gerente comercial de Ficamen SA, quien acompañó las reuniones y presentaciones realizadas durante la exposición minera.

    El stand de Iveco y Ficamen: uno de los puntos destacados de la expo

    El espacio montado por Iveco y Ficamen dentro del Velódromo es uno de los sectores más visitados de la feria. El stand contó con una estructura de dos niveles, áreas de reuniones y sectores destinados a la exhibición de camiones para transporte pesado y aplicaciones mineras.

    Además de las presentaciones técnicas y comerciales, el espacio permitió generar encuentros con proveedores y operadoras mineras interesadas en conocer las nuevas soluciones de transporte impulsadas por las marcas para la actividad.

    Iveco y Ficamen (2)

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