Encuentro de mujeres de la Industria: San Juan reunió a líderes mineras y empresarias en la Expo Minera 2026

En el marco de la Expo San Juan Minera 2026 , el Teatro Municipal de San Juan fue sede del “ Encuentro de mujeres de la Industria ”, una jornada que reunió a empresarias, funcionarias, referentes de organizaciones y líderes del sector productivo para debatir sobre liderazgo femenino, inclusión, desarrollo sustentable y generación de redes dentro de la minería y la industria argentina. El evento, organizado por la UIAJM, la UIA , WIM y Panorama Minero , se consolidó como uno de los espacios más importantes de reflexión sobre el rol de las mujeres en actividades estratégicas para el crecimiento económico del país.

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La actividad debió ser reprogramada luego del fuerte viento Zonda que afectó a la provincia, aunque finalmente pudo desarrollarse gracias al trabajo conjunto entre organismos públicos, instituciones y equipos organizadores. A lo largo de la jornada, las expositoras coincidieron en que la minería atraviesa un momento decisivo para el desarrollo productivo nacional y remarcaron que la inclusión femenina será clave para construir una industria más sustentable, innovadora y con mayor participación federal.

La i ntendenta de la ciudad de San Juan, Susana Laciar , fue una de las encargadas de dar la bienvenida a las delegaciones y participantes que llegaron a la provincia en medio de las complicaciones generadas por el viento Zonda. Durante su discurso, destacó el trabajo articulado entre distintas áreas del municipio y los equipos de emergencia para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, además de permitir que el evento pudiera trasladarse y realizarse finalmente en el Teatro Municipal.

“San Juan siempre les va a dar la bienvenida para todo aquel vecino, a todo aquel visitante que quiera venir a desarrollar y emprender su sueño”, expresó la intendenta frente a representantes de empresas, cámaras e instituciones nacionales e internacionales. Laciar remarcó además que la minería representa una política de Estado para la provincia y sostuvo que el crecimiento de la actividad debe ir acompañado por un modelo de desarrollo sustentable que contemple el cuidado ambiental y la generación de oportunidades económicas para toda la comunidad.

La jefa comunal también hizo hincapié en el avance de las mujeres dentro de una actividad históricamente vinculada a roles masculinos. En ese sentido, señaló que hoy las mujeres ocupan espacios estratégicos en empresas, instituciones y emprendimientos vinculados a la cadena de valor minera. “Más que ocupar un lugar, es llevar adelante desafíos”, afirmó, al destacar el trabajo de empresarias, profesionales, trabajadoras y emprendedoras que participan activamente en el crecimiento del sector.

Laura Hernández destacó el crecimiento de las mujeres en minería y pidió profundizar el cambio

La presidenta de WIM Argentina, Laura Hernández, celebró la realización del encuentro y valoró especialmente el trabajo conjunto entre organizaciones, cámaras empresariales y referentes del sector para sostener la actividad luego de la emergencia climática. Durante su exposición, destacó la capacidad de respuesta de los equipos sanjuaninos y aseguró que lo ocurrido reflejó la fortaleza del entramado institucional y empresarial de la provincia.

“Lo que pasó anoche puso de manifiesto qué gran equipo de mujeres sanjuaninas están llevando la industria adelante”, sostuvo Hernández, quien además resaltó el crecimiento que viene registrando la minería argentina en materia de inversiones, desarrollo de proyectos y generación de empleo. La dirigente afirmó que San Juan ocupa un lugar central dentro de ese proceso y señaló que la gran convocatoria de la Expo Minera demuestra el interés que despierta actualmente la actividad en distintos sectores económicos.

Uno de los principales ejes de su intervención estuvo relacionado con el crecimiento de la participación femenina dentro de la minería. Hernández recordó que en 2020 las mujeres representaban apenas el 5% del sector y aseguró que actualmente esa cifra alcanzó el 12,7%. “Es un número que ha avanzado fuertemente, pero sabemos que también nos invita a todos a un compromiso aún mayor para que ese número se eleve”, expresó frente al auditorio.

La titular de WIM Argentina remarcó además que el gran desafío hacia adelante es lograr que más mujeres accedan a puestos jerárquicos y espacios de toma de decisiones dentro de las empresas. “Lo que realmente nos va a hacer transformar es que haya más mujeres tomando decisiones”, afirmó. También explicó que el lema de la organización para este 2026 es “Permanecer para transformar”, una consigna orientada a fortalecer la permanencia del talento femenino dentro de la industria minera.

Gabriela Carranza puso en valor el trabajo colectivo y el rol de las redes institucionales

La presidenta del Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, Gabriela Carranza, agradeció el esfuerzo realizado por las instituciones, empresas y organizaciones que participaron de la reorganización del evento tras las consecuencias del viento Zonda. Durante su discurso, destacó el compromiso de todas las personas involucradas y señaló que el encuentro representa un ejemplo del trabajo articulado que hoy existe entre el sector público y privado.

“Esto es una gran mesa de diálogo en la que hay un montón de empresas, entidades públicas y privadas y ONG trabajando para que la cadena de valor de la minería sea la mejor del mundo”, expresó Carranza ante las referentes y participantes presentes en el Teatro Municipal. La dirigente remarcó que el objetivo principal de la jornada fue generar un espacio de intercambio donde mujeres de distintos sectores pudieran compartir experiencias, construir redes y debatir sobre los desafíos actuales de la industria.

Además, subrayó la importancia de fortalecer los vínculos entre empresas, organizaciones y referentes institucionales para seguir impulsando oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional para las mujeres. Carranza también agradeció especialmente el acompañamiento de funcionarias, empresarias y líderes del sector que colaboraron para sostener la actividad y garantizar la participación de expositoras y asistentes pese al contexto climático adverso.

Liderazgo femenino, mentoría y networking: las claves del primer panel

El primer panel del Encuentro de mujeres de la Industria estuvo integrado por Laura Faria, presidenta de Voces Vitales Cono Sur y fundadora de Include-u; Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina; Giselle Petraglia, directora de Fundación FLOR; e Irini Wentinck, empresaria y fundadora de Red MIA. Durante el intercambio, las expositoras abordaron temas vinculados al liderazgo femenino, la transformación cultural dentro de las organizaciones y la necesidad de impulsar políticas que promuevan mayor inclusión dentro de sectores estratégicos.

Laura Faria centró su exposición en la importancia de invertir en capacitación, liderazgo y mentoría para potenciar el desarrollo profesional de las mujeres dentro de industrias como minería, energía y petróleo. Según explicó, muchas mujeres cuentan con preparación técnica y experiencia laboral, pero todavía enfrentan dificultades para acceder a cargos jerárquicos o espacios de decisión dentro de las empresas.

“Estamos convencidas de que, a través del liderazgo, el mentoring y el networking, podemos generar un acelerador de talentos”, afirmó Faria. La especialista señaló además que uno de los principales obstáculos es la falta de referentes femeninos en posiciones de conducción, algo que limita la posibilidad de que nuevas generaciones puedan proyectarse en esos espacios. “Al no haber mujeres en puestos de decisión, tampoco existe esa posibilidad inspiracional”, sostuvo durante su intervención.

La referente también compartió cifras vinculadas al sector energético y petrolero, donde la participación femenina continúa siendo baja, especialmente en áreas operativas y técnicas. En ese marco, remarcó la necesidad de impulsar programas específicos orientados a fortalecer habilidades de liderazgo y acompañar el crecimiento profesional de las trabajadoras. “Hace falta fortalecer esas habilidades de liderazgo”, expresó.

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Fundación FLOR y el desafío de formar mujeres líderes

Durante el panel, Giselle Petraglia explicó el trabajo que realiza Fundación FLOR para promover el liderazgo responsable y fortalecer la participación de mujeres en espacios de decisión dentro de empresas e instituciones. La referente detalló que muchos de los programas impulsados por la organización están orientados específicamente a mujeres que buscan potenciar sus capacidades profesionales y ampliar sus redes de contacto.

“Muchos de nuestros programas están orientados a públicos que ya tuvieron todas las oportunidades en otros aspectos. Por ejemplo, las mujeres”, señaló Petraglia al describir las iniciativas desarrolladas por la fundación. Además, explicó que uno de los programas más importantes es “Mujeres en Decisión”, una propuesta que este año alcanzará sus 50 ediciones y que ya capacitó a más de mil mujeres de Argentina y distintos países de la región.

La dirigente destacó también que el trabajo de Fundación FLOR se basa en promover organizaciones responsables y comprometidas con la diversidad, la inclusión y el desarrollo sostenible. En ese sentido, remarcó la importancia de generar espacios de formación y acompañamiento que permitan a más mujeres acceder a posiciones de liderazgo dentro del ámbito empresarial y productivo.

Sistema B propuso transformar las empresas desde el impacto social y ambiental

La directora ejecutiva de Sistema B Argentina, Marina Arias, explicó durante el encuentro cómo las empresas pueden incorporar el impacto social y ambiental dentro de su modelo de negocio y convertirlo en parte central de su estrategia de desarrollo. Según indicó, el objetivo es que la sustentabilidad deje de ser una acción secundaria para pasar a formar parte de la identidad y el propósito de cada organización.

“La gran innovación es incorporar dentro de mi negocio el impacto social y ambiental”, sostuvo Arias al explicar el funcionamiento de las empresas B. La especialista señaló que este modelo busca generar rentabilidad económica sin dejar de lado el compromiso con las personas, las comunidades y el ambiente, impulsando una nueva forma de entender el rol empresarial.

Durante su exposición, Arias remarcó además que las compañías tienen una enorme capacidad de transformación social debido al impacto que generan sobre trabajadores, proveedores, clientes y territorios donde operan. “Eligen un propósito, eligen cómo ser empresa”, afirmó, y destacó la importancia de medir y gestionar ese impacto para avanzar hacia modelos económicos más sostenibles e inclusivos.

Irini Wentinck: “Las redes son la mayor herramienta de transformación”

La empresaria y fundadora de Red MIA, Irini Wentinck, centró su exposición en la importancia de construir redes colaborativas entre mujeres de distintos sectores industriales y productivos. Según explicó, muchas de las transformaciones que hoy se observan dentro de la industria comenzaron a partir de vínculos construidos entre referentes que compartían experiencias y buscaban impulsar cambios dentro de sus organizaciones.

“Las redes son justamente la mayor herramienta de transformación”, aseguró Wentinck durante el panel. La empresaria recordó que años atrás eran muy pocas las mujeres presentes en espacios industriales y que, a partir del trabajo conjunto entre referentes de distintas provincias y sectores, comenzaron a construirse iniciativas orientadas a promover mayor inclusión y participación femenina.

La referente también explicó que desde Red MIA impulsan herramientas destinadas a potenciar el talento femenino y facilitar el acceso de empresarias y proveedoras a oportunidades dentro de cadenas de valor estratégicas. Entre las iniciativas mencionó una plataforma que permite visibilizar perfiles técnicos y profesionales de mujeres vinculadas a sectores industriales y energéticos.

“Queremos acelerar el proceso de inclusión de las mujeres, sobre todo de perfiles técnicos como geólogas e ingenieras”, concluyó Wentinck, quien además remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo espacios de formación, acompañamiento y articulación para garantizar una participación cada vez mayor de mujeres dentro de la industria argentina.

El cierre del panel: propósito, responsabilidad y redes para transformar la industria

Sobre el final del panel, las expositoras coincidieron en que el gran desafío hacia adelante no pasa solamente por sumar mujeres a la industria, sino por generar espacios reales de formación, acompañamiento y construcción colectiva que permitan transformar las organizaciones desde adentro. Las referentes remarcaron que el crecimiento femenino dentro de sectores estratégicos como minería, energía e industria requiere decisión política, compromiso empresarial y redes de apoyo sostenidas en el tiempo.

Laura Faria retomó el eje del liderazgo y destacó la importancia de crear programas concretos de formación y acompañamiento para mujeres profesionales. Según explicó, muchas veces el acceso a experiencias de networking, mentoría y capacitación puede cambiar por completo el desarrollo de una carrera profesional y multiplicar el impacto dentro de las comunidades de origen.

“Nosotros decimos invertir en la mujer para transformar el mundo, porque si invertimos en una mujer y aceleramos esa mujer, cuando vuelve a su lugar de origen o a su comunidad genera un impacto enorme”, sostuvo. Además, remarcó la importancia de trabajar sobre iniciativas de monitoreo estratégico y fortalecer el uso de redes colaborativas dentro de las organizaciones. Faria también destacó la convocatoria que tuvo el encuentro y celebró que más de 300 mujeres se hayan inscripto para participar de los espacios de formación e intercambio.

En la misma línea, Giselle Petraglia subrayó el valor de las experiencias compartidas y de los programas que permiten conectar mujeres líderes de distintos sectores y regiones. La directora de Fundación FLOR explicó que esos espacios generan procesos de aprendizaje que luego pueden replicarse dentro de empresas, organizaciones y comunidades.

“Es una experiencia muy enriquecedora. Es un proceso de aprendizaje que se puede poner en marcha y el impacto después se multiplica”, expresó Petraglia. La referente insistió además en la necesidad de continuar promoviendo redes colaborativas y programas de formación que ayuden a potenciar el talento femenino y consolidar liderazgos con mirada transformadora.

Por su parte, Marina Arias puso el foco en la responsabilidad colectiva que tienen hoy las empresas, organizaciones y referentes para impulsar cambios concretos dentro de la sociedad. La directora ejecutiva de Sistema B Argentina sostuvo que las transformaciones no ocurren de manera automática y que es necesario actuar con intención y compromiso para construir modelos económicos más inclusivos y sostenibles.

“Si no somos parte de la solución, somos parte del problema”, afirmó Arias durante el cierre del panel. La referente destacó además que actualmente existen empresas y organizaciones que ya comenzaron a impulsar cambios reales en materia de inclusión, diversidad e impacto social, y aseguró que ese proceso debe profundizarse. “Hay una intención concreta de incluir, de transformar y de generar una economía de soluciones”, señaló.

Finalmente, Irini Wentinck dejó una de las reflexiones más contundentes de la jornada al destacar el aporte diferencial que las mujeres pueden realizar dentro de los espacios de decisión. La empresaria sostuvo que las mujeres suelen incorporar una mirada más amplia sobre el impacto social, humano y ambiental de las decisiones empresariales y remarcó que esa perspectiva hoy resulta fundamental para el futuro de la industria.

“Tenemos una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad”, afirmó Wentinck. Además, señaló que muchas de las discusiones actuales sobre propósito, diversidad, talento e impacto comenzaron a instalarse gracias al impulso de mujeres dentro de empresas y organizaciones. “Tenemos que saber cuál es nuestra agenda, cuál es el propósito y dónde queremos transformar nuestro país, nuestra provincia o nuestro sector”, expresó.

La fundadora de Red MIA también llamó a sostener las convicciones y fortalecer el trabajo colectivo entre mujeres líderes. “Lo importante es no olvidarnos que estamos teniendo la oportunidad y la responsabilidad, y lo vamos a lograr porque la fuerza la tenemos”, concluyó ante un auditorio que acompañó el cierre con un fuerte aplauso.

El segundo panel abordó comunicación, sostenibilidad y alianzas globales

Luego del primer espacio de debate, el encuentro continuó con el panel “Comunicación, Sostenibilidad y Alianzas Globales”, centrado en el rol de las alianzas estratégicas para impulsar transformaciones dentro de la industria. Durante la presentación, las organizadoras remarcaron que el liderazgo necesita comunicación para generar impacto y que la sostenibilidad solo puede avanzar a través del trabajo conjunto entre empresas, organizaciones y distintos sectores.

“El liderazgo sin comunicación no llega a ningún lado, y la sostenibilidad sin alianzas tampoco”, señalaron al introducir el panel, que reunió a referentes nacionales e internacionales vinculados al desarrollo sostenible y la gestión empresarial.

Entre las expositoras y referentes estuvieron Flavio Fuertes, director ejecutivo del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina; Patricia Malnati, presidenta de JOMSALVA y referente PyME en sustentabilidad; y Natalia Lecca, especialista en sostenibilidad y gestión energética con más de 20 años de experiencia en organismos públicos, privados e internacionales.