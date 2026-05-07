Karina Milei llegó a San Juan con una intensa agenda centrada en la minería

La secretaria General de la Presidencia arribó este jueves a la provincia para participar de actividades oficiales vinculadas a la Expo San Juan Minera 2026.

La secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, arribó este jueves a la provincia de San Juan para desarrollar una nutrida agenda oficial enfocada principalmente en la actividad minera y en encuentros políticos e institucionales junto al gobernador Marcelo Orrego.

Según el cronograma difundido por la Dirección de Ceremonial y Protocolo del Gobierno provincial, la funcionaria nacional aterrizó cerca de las 10:30 en el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento, donde fue recibida por la ministra de Gobierno, Laura Palma. Posteriormente se trasladó hacia el departamento Sarmiento para visitar las instalaciones de Calera San Juan S.A., en la localidad de Los Berros.

La recorrida por la empresa calera forma parte de una fuerte señal de respaldo del Gobierno nacional al sector minero y productivo de la provincia, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Minería y de la realización de la Expo San Juan Minera 2026.

Tras su paso por Sarmiento, Karina Milei regresará al departamento Pocito, donde realizará distintas actividades oficiales. Entre ellas, un almuerzo ofrecido por el gobernador Marcelo Orrego en dependencias de EPSE y luego encabezará la conformación de la denominada “Mesa Federal Minera”, desarrollada en una sala privada del Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay.

La agenda continuará durante la tarde con el acto oficial por el Día Nacional de la Minería, realizado en la pista principal del velódromo pocitano, donde estuvieron presentes funcionarios nacionales, empresarios y referentes del sector.