Proveedores locales cambian la estrategia frente al récord de empresas de afuera

La Expo San Juan Minera 2026 de Panorama Minero tuvo una gran presencia de empresas y referentes de otras provincias y países. Calculan que solo de Perú llegaron cerca de 100 invitados, un cuarto de los presentes en PDAC. Además estaban presentes cluster de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

CASEMI: 300 socios y más de 50 de solicitudes de empresas que se quieren sumar a la cámara apuntando al boom minero

Para los proveedores sanjuaninos está claro que este año hubo mayo interés de firmas de afuera de la provincia, interesadas en la minería del cobre. Frente a esto, la versión oficial de cámaras y referentes es que los locales necesitan organizarse en una estrategia que permita asegurar el desarrollo de la cadena de valor, sin cerrar las fronteras.

Pero si bien el tono de la discusión cambió, quedan todavía críticas a algunas formas de negociar de cara al futuro. En OFF, empresarios locales señalaron a quienes llegan “a enseñar cómo se hace”, al manejo de cámaras sanjuaninas y la expectativa todavía no cumplida que había hace dos años, en el último encuentro nacional.

Durante los tres días previstos de feria serán clave las negociaciones entre los empresarios locales y los foráneos, las empresas locales y otros actores que se suman a la discusión. En medio de esto, hubo al menos tres anuncios de empresas que ya decidieron instalarse en la provincia.

El presidente de la CASEMI, Juan Pablo Delgado, destacó que la feria muestra avances importantes en el desarrollo del cobre y que es momento de “generar alianzas, ver actividades en conjunto y encontrar la manera del mejor desarrollo para los sanjuaninos”. Dijo que este trabajo será el pilar para trabajar con otros proveedores, tanto de otras provincias como de otros países.

Una de las características que impondrá el cobre es la escala mucho mayor a la de la minería del oro. Esto, dijo, va a “requerir que nos unamos en pos de prestar los servicios que va a demandar el sector y creo que tenemos que ser inteligentes y estrategas”. Dijo que a favor muchas veces juegan las operadoras mineras, que piden participación local a la hora de lanzar licitaciones.

Para Delgado no se trata solo de generar uniones transitorias de empresas, una estrategia que tiene antecedentes, sino de buscar herramientas legales novedosas, como asociaciones, tener partners a la hora de presentarse a licitaciones, aprovechando la capacidad y el respaldo de experiencia que existe en San Juan. Para el empresario, una ventaja que existe en la provincia es que los proveedores saben “trabajar con proyectos a más de 4.500 metros de altura, algo que pocos tienen”.

Leonardo de la Vega, presidente de la Unión Industrial de San Juan, puso el foco en la capacitación. “Tenemos que capitalizar la cadena de valor para generar capacidades locales”, aseguró. En este proceso, dijo, es importante tener en cuenta que el oro no es igual al cobre.

Por eso, explicó, “hay que capacitarse y trabajar con asociativismos, pero lo importante es que sirvan para generar capacidades en la industria y no para que solo vendamos mano de obra, porque ahí es donde se pierde todo el valor que queremos incorporar”.

El industrial dijo que “obviamente vamos a tener que participar regionalmente, así como decimos que tenemos que favorecer la cadena de valor de las comunidades, después está San Juan y de ahí la región y finalmente abarcar a toda la Argentina, porque así se construye y fortalece la licencia social”.

Para todo este proceso los empresarios locales están esperando que se termine de definir el marco legal. La discusión clave de la Ley de Desarrollo Local que planea tratar el Gobierno será luego de la feria.

Problemas en el trato interno y externo

Por fuera de los referentes empresariales, la discusión dentro de la feria con los micrófonos apagados sumó algunas críticas en OFF. Es que la intensión de los participantes es mantener buenos términos mientras continúan las definiciones.

Uno de los puntos que reclamaron dos referentes locales es que aunque las empresas que llegan a la provincia dicen a micrófonos y cámaras que quieren trabajar con la cadena de valor local, muchas veces esto viene acompañado de un tono que les molesta. “Algunos llegan a querer explicarnos cómo se hace esto cuando ellos nunca lo hicieron”, reclamó el propietario de una firma.

A su vez, los anuncios de empresas internacionales o de otras provincias que decidieron abrir oficinas a nivel local han crecido, pero los locales reclaman que todavía no se concretan. La pregunta de “¿pero ya invirtieron?” se repite tras los anuncios. Además, dijeron que frente a esto debe pesar que “vivimos acá, nuestros hijos van a la escuela acá y pagamos impuestos en la provincia”.

Hay otro problema de larga data que complica las discusiones, esta vez interno. “No nos ayudan los que no ganan una licitación y se cambian de cámara o abren otra y terminan arreglando con empresas de afuera para que ingresen sin inversión”, reclamó un proveedor sanjuanino, con larga historia en la provincia.

La Cámara Minera abrirá el diálogo

Marcelo Álvarez, director Ejecutivo de Barrick en Latinoamérica y Vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan confirmó que abrirán un canal de diálogo permanente con proveedores. Este espacio, que será una comisión dentro de la cámara local, permitirá “trabajar con la cadena de valor para que haya un desarrollo real y sostenible”.

A su vez, responderá una demanda que sostienen hace tiempo los proveedores, que Leonardo de la Vega repitió durante la exposición: saber cuáles serán las necesidades de las empresas, para que los locales puedan prepararse.