San Juan y el desafío de consolidar el desarrollo minero

En el Día de la Minería, la actividad vuelve a ocupar un lugar central entre las oportunidades de desarrollo de la Argentina. En provincias como San Juan, donde forma parte de la matriz productiva, ese potencial se traduce en crecimiento sostenido, generación de empleo y desarrollo técnico.

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En este escenario, el desafío no es solo avanzar, sino sostener ese crecimiento bajo estándares cada vez más exigentes. La planificación, el control y la capacidad técnica son claves para acompañar proyectos de gran escala en todas sus etapas. Sobre este punto, Alejandro Demonte, gerente general de Knight Piésold Argentina, señala que “la minería puede ser un motor concreto de crecimiento para el país, siempre que se desarrolle con responsabilidad técnica, información rigurosa y equipos preparados para abordar su complejidad. Ese es el desafío y, al mismo tiempo, la oportunidad”.

Argentina cuenta con una oportunidad concreta de crecimiento a partir del desarrollo de su potencial minero. Transformar ese potencial en resultados sostenidos requiere planificación, conocimiento aplicado y capacidad técnica en cada etapa del proceso. En este marco, Demonte agrega que “el desafío no es solo avanzar, sino hacerlo con criterios claros, con responsabilidad técnica y ambiental, con una visión de largo plazo que permita sostener los proyectos en el tiempo y generar valor real”.

En línea con esta mirada, Knight Piésold Argentina reafirma su compromiso con el desarrollo de proyectos sostenibles y con rigurosidad técnica, acompañando a una industria con potencial para convertirse en un eje clave del crecimiento de la provincia y del país.

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Trayectoria, equipo y capacidad técnica

Knight Piésold es una consultora internacional de ingeniería y medio ambiente con más de 100 años de trayectoria global y presencia en Argentina desde 2005. Con sedes en Mendoza, San Juan y Santa Cruz, ha participado en más de 120 proyectos y brindado más de 700 asesorías, consolidando una experiencia sostenida en distintos contextos y escalas.

En San Juan, la compañía ha acompañado el desarrollo de proyectos de gran envergadura desde hace 20 años, aportando experiencia en ingeniería, gerenciamiento y control en distintas etapas.

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Cuenta con un equipo de más de 250 colaboradores que constituye el núcleo técnico de la compañía: ingenieros, especialistas ambientales, geotécnicos, hidráulicos, civiles, electromecánicos y profesionales de soporte, comprometidos con el desarrollo de soluciones rigurosas, innovadoras y alineadas con estándares internacionales.

Sus servicios abarcan todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, desde estudios conceptuales y de factibilidad hasta ingeniería de detalle, construcción, operación y cierre, integrando disciplinas y metodologías que permiten optimizar procesos, anticipar escenarios y dar solidez a la toma de decisiones.

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