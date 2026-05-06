Corte de luz y fuertes ráfagas: el viento Zonda dejó a varios departamentos sin energía

Un importante corte de energía eléctrica afectó este miércoles por la noche a distintos puntos de San Juan, luego de la llegada de un fuerte viento Zonda que provocó complicaciones en varias zonas.

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El apagón se produjo minutos antes de las 21, poco después de que las ráfagas comenzaran a sentirse con intensidad en el Gran San Juan. Entre los departamentos afectados estuvieron Capital, donde amplios sectores quedaron completamente a oscuras, además de zonas de Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía . Además, según reportaron lectores de DIARIO DE CUYO , hubo caída de árboles que complicaron el tránsito y también el tendido eléctrico.

Según pudo conocerse, el servicio eléctrico permaneció interrumpido durante aproximadamente 20 minutos y luego comenzó a restablecerse de manera paulatina en distintos sectores de la provincia. Sin embargo, algunas zonas continuaron sin energía producto de daños que provocó el viento .

La jornada estuvo marcada por el viento Zonda, que desde las primeras horas del miércoles impactó en departamentos cordilleranos y luego avanzó hacia el resto del territorio provincial. La temperatura superó los 30 grados durante la tarde.

Además del corte de energía, se reportaron caídas de ramas y de carteles de gran tamaño debido a la fuerza de las ráfagas, que alcanzaron velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves ingresará un frente frío con viento sur en la madrugada. El día se presentará con tiempo fresco, cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima prevista de 19 grados.

La explicación de Naturgy

La empresa distribuidora de energía eléctrica Naturgy emitió un comunicado indicando que “las fuertes ráfagas de viento provocaron fallas que afectaron el servicio en las Estaciones Transformadoras Santa María de Oro y Sarmiento, que abastecen a sectores de los departamentos Rivadavia, Chimbas y Capital”.

“Debido a maniobras de realimentación realizadas por nuestros equipos técnicos, se logró restablecer parcialmente el suministro eléctrico a los usuarios afectados. Actualmente, el personal continúa trabajando intensamente para completar las tareas de reparación y normalizar el servicio”, cerró.