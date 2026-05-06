El viento Zonda provocó un accidente en la Expo San Juan Minera: un policía resultó herido

Un bastidor se desprendió por las fuertes ráfagas en el predio del Estadio del Bicentenario. El trabajador fue asistido en el lugar y está fuera de peligro.

Las intensas ráfagas de viento Zonda generaron un accidente este miércoles en la Expo San Juan Minera, que se desarrollaba en el predio del Estadio del Bicentenario.

Según se informó, un bastidor completo se desprendió a causa del fuerte viento y golpeó a un efectivo de seguridad que se encontraba en la zona, junto a un equipo sanitario.

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El trabajador fue asistido de inmediato por el personal de salud presente en el lugar y, afortunadamente, solo sufrió golpes leves, sin heridas de gravedad. El hecho se produjo en medio del operativo de evacuación del predio, dispuesto de manera preventiva ante el alerta meteorológico vigente en San Juan por la llegada del viento Zonda.