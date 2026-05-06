Viento Zonda: la UNSJ y la UCCuyo suspendieron actividades presenciales

Así lo informaron mediante comunicados y frente al alerta por fuertes ráfagas de viento Zonda en la tarde.

Ante la llegada del viento Zonda a la provincia, tanto la Universidad Nacional de San Juan como la Universidad Católica de Cuyo resolvieron suspender las actividades presenciales durante la jornada de este miércoles 6 de mayo.

En el caso de la UNSJ, la medida alcanza a los institutos preuniversitarios en los turnos tarde y vespertino, a partir de las 13:30. Según informó la Secretaría Académica, las clases continuarán en modalidad no presencial con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica sin exponer a la comunidad educativa a las condiciones climáticas adversas.

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Por su parte, la Universidad Católica de Cuyo comunicó la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas presenciales desde las 13:00. La disposición también responde a las previsiones meteorológicas que anuncian la intensificación del fenómeno durante la tarde.

El viento Zonda, característico de la región de San Juan, se prevé para horas vespertinas y podría extenderse hasta la noche, con ráfagas intensas, ascenso de temperatura y baja humedad, condiciones que suelen afectar tanto la salud como la circulación.