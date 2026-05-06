La UCCuyo ya instaló el tanque de 50.000 litros que permitirá ahorrar el 50% del agua en el predio

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dio un paso clave en la obra comprendida en el Plan de Ahorro y Uso Responsable del Agua. Instaló el tanque de 50.000 litros que corresponde a la estación denominada Ullum que distribuirá agua a todos los edificios, logrando la reducción del consumo de este recurso.

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Tras la colocación del tanque de 50.000 litros, la UCCuyo ahora trabaja en las conexiones para distribuir el agua a todos los edificios del predio.

Con la instalación de este tanque, la UCCuyo avanza en primera de las tres obras que permitirán ahorrar el 50% de los 100.000 litros del agua que se consume en la institución a diario entre los colegios y facultades que funcionan en el predio de Rivadavia. Es en el marco de la crisis hídrica que afecta a San Juan.

Esta primera obra consiste en la instalación de tres tanques de acumulación . Los dos primeros, que ya se instalaron, tienen una capacidad de 25.000 litros y alimentarán por bombeo a este tercer tanque de 50.000 litros que se acaba de instalar.

Se necesitó grúas para instalar el nuevo tanque en la UCCuyo.

Acumulación y recuperación de agua en la UCCuyo

El sistema de acumulación y recuperación de agua en el predio de Rivadavia cuenta con tres estaciones que operan en serie, cada una con una función específica:

Caracoles: es la primera estación que consiste en una cisterna enterrada de 5.000 litros que recibe agua directamente de la red de Obras Sanitarias mediante el aporte de tres cañerías que vienen de la calle. Dicha cisterna está enterrada para tener el ingreso de agua a nivel de piso, de manera de maximizar la capacidad de captación de agua desde la red. Esta cisterna cuenta con un cuadro de bombeo que permite elevar agua a la segunda estación.

es la primera estación que consiste en una cisterna enterrada de 5.000 litros que recibe agua directamente de la red de Obras Sanitarias mediante el aporte de tres cañerías que vienen de la calle. Dicha cisterna está enterrada para tener el ingreso de agua a nivel de piso, de manera de maximizar la capacidad de captación de agua desde la red. Esta cisterna cuenta con un cuadro de bombeo que permite elevar agua a la segunda estación. Punta Negra: es la segunda estación y cuenta con los dos tanques de 25.000 litros cada uno (50.000 litros de capacidad total) que ya se instalaron, y que funcionará de pulmón y de acumulación de agua. Esta estación contará con un cuadro de bombas que permite elevar el agua a la tercera estación.

es la segunda estación y cuenta con los dos tanques de 25.000 litros cada uno (50.000 litros de capacidad total) que ya se instalaron, y que funcionará de pulmón y de acumulación de agua. Esta estación contará con un cuadro de bombas que permite elevar el agua a la tercera estación. Ullum: es la tercera estación y contará con un tanque de 50.000 litros, el cual, además de acumular, será el encargado de la distribución por gravedad a los distintos edificios del predio.

En total se dispondrá de una capacidad de 105.000 litros en el sistema principal, la cual se suma a la capacidad de las cisternas y tanques de cada edificio, asegurando capacidad para cubrir el consumo diario del predio.

image Hubo que construir una gran base de hormigón para instalar el tanque de 50.000 litros.

Estado actual de la obra en la UCCuyo

Actualmente, todos los edificios ya cuentan con sus cisternas instaladas, quedando pendiente su conexión a la hora de la puesta en marcha del sistema, para no alterar la provisión actual del agua.

Todas las cañerías, tanto de impulsión como de distribución por gravedad ya se encuentran instaladas.