UCCuyo: Medicina lidera el ranking de las carreras más elegidas por los jóvenes

Este año, 3039 jóvenes ingresaron a la UCCuyo para continuar con los estudios universitarios en modalidad presencial y a distancia.

La UCCuyo le dio la bienvenida a los nuevos alumnos ingresantes con una jornada donde compartieron diferentes actividades.

En la UCCuyo finalizó la etapa de las inscripciones y con números alentadores. Este año, son 3.039 los jóvenes que ingresaron a esta institución para continuar los estudios universitarios. Así lo dijo Julio Bastías, secretario de Extensión, quien agregó que nuevamente es Medicina la carrera más elegida por los ingresantes.

El año pasado, la cantidad de ingresantes en la Universidad Católica de Cuyo rondó los 3.000. Este año superó esa cifra en ambas modalidades de cursado. Julio Bastías dijo que en esta ocasión son 1.903 los ingresantes en la modalidad presencial y 1.136 en la modalidad a distancia que en el 2026 sedujo a los jóvenes con nuevas propuestas como la Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas.

uccuyo2 Durante la bienvenida, los ingresantes a la UCCuyo conocieron sobre todos beneficios a los que tienen acceso en esta institución. ‘Como dato de color, podemos mencionar que este año se duplicó la cantidad de aspirante en la carrera de Licenciatura en Seguridad y Salud Laboral que tienen un perfil minero. Este año tuvo 44 inscripto, el doble que el año pasado’, sostuvo el secretario de Extensión.

Hace un par de días, la universidad le dio la bienvenida a los nuevos alumnos con una jornada donde compartieron diferentes actividades que fueron desde charlas informativas hasta juegos para conocer todos los beneficios que les ofrece la institución a sus alumnos.

Ranking de la UCCuyo: las 5 carreras más elegidas En cuanto a las carreras más elegidas por los ingresantes, Bastías dijo que hay un ranking tanto para la modalidad presencial como la virtual.