    • 3 de mayo de 2026 - 20:06

    UCCuyo: Medicina lidera el ranking de las carreras más elegidas por los jóvenes

    Este año, 3039 jóvenes ingresaron a la UCCuyo para continuar con los estudios universitarios en modalidad presencial y a distancia.

    La UCCuyo le dio la bienvenida a los nuevos alumnos ingresantes con una jornada donde compartieron diferentes actividades.

    La UCCuyo le dio la bienvenida a los nuevos alumnos ingresantes con una jornada donde compartieron diferentes actividades.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    En la UCCuyo finalizó la etapa de las inscripciones y con números alentadores. Este año, son 3.039 los jóvenes que ingresaron a esta institución para continuar los estudios universitarios. Así lo dijo Julio Bastías, secretario de Extensión, quien agregó que nuevamente es Medicina la carrera más elegida por los ingresantes.

    Leé además

    Con la instalación de los dos tanques de 25.000 litros cada uno, la UCCuyo avanza en su plan de ahorro de agua.

    La UCCuyo dio un gran paso en la obra clave que permitirá ahorrar el 50% del agua que se consume en el predio
    Se espera un día soleado en la mañana y ventoso en la tarde.

    Mirá cómo estará el tiempo este domingo 3 de mayo en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El año pasado, la cantidad de ingresantes en la Universidad Católica de Cuyo rondó los 3.000. Este año superó esa cifra en ambas modalidades de cursado. Julio Bastías dijo que en esta ocasión son 1.903 los ingresantes en la modalidad presencial y 1.136 en la modalidad a distancia que en el 2026 sedujo a los jóvenes con nuevas propuestas como la Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas.

    uccuyo2
    Durante la bienvenida, los ingresantes a la UCCuyo conocieron sobre todos beneficios a los que tienen acceso en esta institución.

    Durante la bienvenida, los ingresantes a la UCCuyo conocieron sobre todos beneficios a los que tienen acceso en esta institución.

    ‘Como dato de color, podemos mencionar que este año se duplicó la cantidad de aspirante en la carrera de Licenciatura en Seguridad y Salud Laboral que tienen un perfil minero. Este año tuvo 44 inscripto, el doble que el año pasado’, sostuvo el secretario de Extensión.

    Hace un par de días, la universidad le dio la bienvenida a los nuevos alumnos con una jornada donde compartieron diferentes actividades que fueron desde charlas informativas hasta juegos para conocer todos los beneficios que les ofrece la institución a sus alumnos.

    Ranking de la UCCuyo: las 5 carreras más elegidas

    En cuanto a las carreras más elegidas por los ingresantes, Bastías dijo que hay un ranking tanto para la modalidad presencial como la virtual.

    Modalidad presencial

    • Primer lugar: Medicina que nuevamente cubrió el cupo de 100 ingresantes en un universo de 600 inscriptos.
    • Segundo lugar: Psicología que este año tuvo un 11% de ingresantes respecto al 2025.
    • Tercer lugar: Bioquímica con un 10% más de ingresantes que en 2025.
    • Cuarto lugar: Abogacía con un 13% más de ingresantes que el año pasado.
    • Quinto lugar: Psicopedagogía con un 55% más de ingresantes que en 2025.

    Modalidad a distancia

    • Primer lugar: Criminalística con un 33% más de ingresantes que en 2025.
    • Segundo lugar: Profesorado Universitario con un 11% más de ingresantes que el año pasado.
    • Tercer lugar: Abogacía con un 12% más de ingresantes que el año anterior.
    • Cuarto lugar: Recursos Humanos con un 20% más de ingresantes que en 2025.
    • Quinto lugar: Licenciatura en Gestión de las Instituciones Educativas, primer año que se dicta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Servicio Penitenciario Provincial está presente con un stand en la Feria de Artesanías.

    El Servicio Penitenciario Provincial se destaca en la Feria de Artesanías con los trabajos de los internos

    Por Fabiana Juarez
    encuesta: mas de la mitad de los sanjuaninos asegura trabajar en lo que le gusta

    Encuesta: más de la mitad de los sanjuaninos asegura trabajar en lo que le gusta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un informe de Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan revela una baja en ventas y márgenes durante abril, con fuerte impacto en la sostenibilidad del sector.

    Comerciantes sanjuaninos alertan por una caída del 15% en la rentabilidad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Vecinos denuncian un caño roto sobre calle Dr. Ortega que se rompe constamente y que genera inundaciones y aislamiento para tres barrios de Rawson.

    Caño roto, barrios aislados: queja vecinal por un problema que se repite en Rawson y que afecta a 300 familias

    Por Redacción Diario de Cuyo