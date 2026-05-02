Encuesta: más de la mitad de los sanjuaninos asegura trabajar en lo que le gusta

Un reciente relevamiento realizado por Diario de Cuyo arrojó un dato que invita al optimismo: la mayoría de los sanjuaninos asegura desempeñarse en una actividad que le apasiona. La encuesta, que reunió más de 10 mil respuestas, planteó una pregunta directa: “¿Trabajás de lo que te gusta?”.
Los resultados muestran que el 54,7% de los participantes -equivalente a 5.956 personas- respondió “Sí, amo mi trabajo”, marcando una tendencia positiva en la relación entre vocación y empleo en la provincia de San Juan.
Sin embargo, el estudio también refleja una realidad significativa: el 45,3% restante, es decir 4.925 encuestados, afirmó que “No, trabajo de lo que puedo”, evidenciando las dificultades que aún persisten para acceder a empleos alineados con los intereses personales.
Si bien la diferencia es ajustada, el dato de que más de la mitad de los consultados se siente conforme con su actividad laboral abre un panorama alentador. Al mismo tiempo, el alto porcentaje de quienes trabajan por necesidad plantea un desafío en términos de oportunidades laborales, desarrollo profesional y condiciones del mercado de trabajo.
La encuesta expone así las dos caras del mundo laboral sanjuanino: por un lado, quienes logran concretar su vocación; por el otro, quienes deben priorizar la estabilidad económica por sobre la realización personal.