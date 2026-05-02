Frente frío: la provincia refuerza la asistencia en refugios para personas en situación de calle

Con horario extendido y mejoras en calefacción, los centros Madre Teresa de Calcuta y Papa Francisco ofrecen abrigo y comida.

Ante el próximo frente frío, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano recuerda a la población que hay dos refugios estatales para las personas que lo necesiten.

Ante las bajas temperaturas que empiezan a registrarse y el frente frío que se aproxima, el Gobierno de la provincia informó que ha reforzado su red de asistencia para personas en situación de calle. Los refugios estatales ya se encuentran operativos, ofreciendo servicios a quienes más lo necesitan.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, ha dispuesto una serie de medidas para optimizar la atención en estos centros de contención en esta época del año. Los espacios han sido acondicionados con mejoras y nuevos sistemas de calefacción para brindar un ambiente de mayor abrigo y comodidad. También regresan los horarios extendidos.

Refugios estatales y servicios disponibles Actualmente, se encuentran habilitados dos espacios en el área de Capital:

Refugio Madre Teresa de Calcuta: ubicado en Av. Córdoba 150 este

Refugio Papa Francisco: situado en las antiguas instalaciones del Hospital Rawson (ex servicio de urgencias)