    • 2 de mayo de 2026 - 11:03

    Frente frío: la provincia refuerza la asistencia en refugios para personas en situación de calle

    Con horario extendido y mejoras en calefacción, los centros Madre Teresa de Calcuta y Papa Francisco ofrecen abrigo y comida.

    Ante el próximo frente frío, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano recuerda a la población que hay dos refugios estatales para las personas que lo necesiten.&nbsp;

    Ante el próximo frente frío, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano recuerda a la población que hay dos refugios estatales para las personas que lo necesiten. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ante las bajas temperaturas que empiezan a registrarse y el frente frío que se aproxima, el Gobierno de la provincia informó que ha reforzado su red de asistencia para personas en situación de calle. Los refugios estatales ya se encuentran operativos, ofreciendo servicios a quienes más lo necesitan.

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    El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, ha dispuesto una serie de medidas para optimizar la atención en estos centros de contención en esta época del año. Los espacios han sido acondicionados con mejoras y nuevos sistemas de calefacción para brindar un ambiente de mayor abrigo y comodidad. También regresan los horarios extendidos.

    Refugios estatales y servicios disponibles

    Actualmente, se encuentran habilitados dos espacios en el área de Capital:

    • Refugio Madre Teresa de Calcuta: ubicado en Av. Córdoba 150 este

    • Refugio Papa Francisco: situado en las antiguas instalaciones del Hospital Rawson (ex servicio de urgencias)

    Los refugios no solo ofrecen un techo; la atención incluye:

    • Cama y abrigo: espacios preparados para el pernocte.

    • Alimentación: cena con comida caliente y desayuno.

    • Higiene: acceso a instalaciones sanitarias para el aseo personal.

    • Acompañamiento: presencia de profesionales para abordar la situación social de los asistentes.

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    Modalidad de ingreso y horarios

    Si bien los centros están operativos todo el año, en esta época de frío se implementan horarios extendidos, permitiendo que las personas puedan ingresar a partir de las 17:00 h y permanecer hasta las 9:00 h del día siguiente.

    El servicio está destinado a varones de entre 18 y 59 años. Es importante destacar que el ingreso es de carácter voluntario y no requiere de una inscripción previa ni trámites; los interesados pueden acercarse directamente a los centros mencionados.

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    ¿Cómo ayudar ante el frente frío?

    Desde la Dirección de Emergencia se solicita la colaboración de la comunidad para identificar a personas que se encuentren desprotegidas ante el frío. En caso de conocer a alguien que necesite asistencia o para solicitar información sobre cómo dirigirse a los centros, se han habilitado las siguientes líneas de contacto directo:

    • 2646289953

    • 2644123158 (Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias)

    También se puede informar de una persona en situación de calle a la Policía, Bomberos y municipios.

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