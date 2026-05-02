Frente frío: la provincia refuerza la asistencia en refugios para personas en situación de calle

Ante las bajas temperaturas que empiezan a registrarse y el frente frío que se aproxima, el Gobierno de la provincia informó que ha reforzado su red de asistencia para personas en situación de calle. Los refugios estatales ya se encuentran operativos, ofreciendo servicios a quienes más lo necesitan.
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, ha dispuesto una serie de medidas para optimizar la atención en estos centros de contención en esta época del año. Los espacios han sido acondicionados con mejoras y nuevos sistemas de calefacción para brindar un ambiente de mayor abrigo y comodidad. También regresan los horarios extendidos.
Refugios estatales y servicios disponibles
Actualmente, se encuentran habilitados dos espacios en el área de Capital:
Los refugios no solo ofrecen un techo; la atención incluye:
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Cama y abrigo: espacios preparados para el pernocte.
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Alimentación: cena con comida caliente y desayuno.
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Higiene: acceso a instalaciones sanitarias para el aseo personal.
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Acompañamiento: presencia de profesionales para abordar la situación social de los asistentes.
Modalidad de ingreso y horarios
Si bien los centros están operativos todo el año, en esta época de frío se implementan horarios extendidos, permitiendo que las personas puedan ingresar a partir de las 17:00 h y permanecer hasta las 9:00 h del día siguiente.
El servicio está destinado a varones de entre 18 y 59 años. Es importante destacar que el ingreso es de carácter voluntario y no requiere de una inscripción previa ni trámites; los interesados pueden acercarse directamente a los centros mencionados.
¿Cómo ayudar ante el frente frío?
Desde la Dirección de Emergencia se solicita la colaboración de la comunidad para identificar a personas que se encuentren desprotegidas ante el frío. En caso de conocer a alguien que necesite asistencia o para solicitar información sobre cómo dirigirse a los centros, se han habilitado las siguientes líneas de contacto directo:
También se puede informar de una persona en situación de calle a la Policía, Bomberos y municipios.