Indignación de los vecinos por nuevos actos vandálicos en la gruta de Sierras Azules

Destruyeron imágenes de la Virgen María y del Cura Brochero en un espacio que había sido restaurado recientemente por vecinos.

La gruta ubicada en Sierras Azules volvió a ser blanco de un ataque vandálico en las últimas horas, generando indignación entre vecinos y fieles de San Juan. Personas desconocidas provocaron destrozos en el espacio y dañaron gravemente las imágenes religiosas que habían sido reinstaladas tras una recuperación reciente del lugar.

Entre los elementos afectados se encuentran representaciones de la Virgen María y del Cura Brochero, ambas halladas rotas y dispersas en el sitio. El daño no solo impacta en lo material, sino también en el valor simbólico que la gruta tiene para quienes frecuentan la zona como espacio de fe y encuentro.

Los destrozos fueron detectados durante las primeras horas de este viernes, cuando vecinos advirtieron el deterioro de la estructura y la destrucción de las figuras. La situación reavivó el malestar en la comunidad, que ya había trabajado en la restauración del lugar tras episodios similares ocurridos anteriormente.