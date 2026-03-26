Pascuas: advierten que este año será más complicado el ascenso a las Sierras Azules y piden precaución

Las intensas lluvias dañaron el camino del cerro en Zonda y el ascenso para celebrar las Pascuas en las alturas habrá que hacerse con cuidado.

Las intensas lluvias dañaron el sendero de las Sierras Azules y piden realizar el ascenso para Pascuas con precaución.

Se aproxima el inicio de Semana Santa y ya se confirmó la realización de algunas actividades tradicionales como es el ascenso a las Sierras Azules para celebrar las Pascuas con una misa en la cima. Desde la Parroquia Sagrada Familia, de Zonda, organizadora del evento, pidieron más precaución durante el ascenso porque las intensas lluvias dañaron el camino.

Martín Reta, sacerdote de la Parroquia Sagrada Familia, de Zonda, usó las redes sociales para advertirle a la gente sobre las condiciones actuales del camino de las Sierras Azules. Lo hizo después de que gente del RIM 22 y de Bomberos lo recorrieran para conocer su estado y se realizara una reunión con los miembros de estas instituciones y del municipio de Zonda para coordinar la logística.

sierras azules El padre Reta, de la Parroquia Sagrada Familia, de Zonda, pidió ascender las Sierras Azules con precaución para celebrar Pascuas en la cima. ‘Este año va a ser más complicado es ascenso porque las intensas lluvias dañaron el sendero que se usa para llegar a la cima. De todos modos, vamos a realizar el ascenso porque no hay peligro, pero lo haremos con mucha precaución’, dijo el padre Reta.

El sacerdote dijo que se recomienda llevar lo necesario e imprescindible como un par de litros de agua, abrigo y frutos secos para no recargarse con demasiado peso. También, ascender lento y con cuidado. Recomendó además, no participar de esta demostración de fe si se está enfermo, ya que el esfuerzo será mayor por las condiciones del camino.

sierras azules3 Miembros del RIN 22, de Bomberos, del municipio de Zonda y del Ministerio de Turismo participaron de la logística del ascenso a las Sierras Azules para Pascuas. Grilla de actividades para Pascuas El padre Reta dijo que la celebración de las Pascuas arrancará el Sábado Santo a los pies de las Sierras Azules, a partir de las 20 con distintas actividades. Agregó que a las 22 se celebrará una misa y posteriormente habrá actividades culturales y recreativas. Y que alrededor de las 3 se iniciará el ascenso para presenciar la misa de Pascuas que se celebrará a las 7 en la cima del cerro.