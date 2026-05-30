Dejar el individualismo y trabajar en red, el mensaje hacia los jóvenes corredores inmobiliarios en San Juan

Durante dos jornadas se realizó en San Juan el Congreso FIRA Joven “Nueva generación inmobiliaria” , con una importante presencia de empresarios, desarrolladores, cámaras y referentes del sector como de rubros involucrados de todo el país, y del que DIARIO DE CUYO es Media Partner. Cerrando el evento que superó ampliamente las expectativas de la organización el balance de algunos protagonistas fue más que positivo, destacando la importancia de darle continuidad a este tipo de actividades para el sector inmobiliario nacional.

Congreso FIRA Joven: más de un centenar de corredores y empresarios se dieron cita en San Juan para analizar el mercado inmobiliario nacional

Rodolfo Ohannesian, secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, y coordinador de la comisión joven de la institución, destacó la importancia de haber convocado a profesionales de distintas partes del país para el intercambio de saberes y experiencias. En diálogo con este medio comentó: “Hemos superado las expectativas, desde la cantidad de gente ya que creíamos que íbamos a estar en las 150 personas y superamos las 250, y contentos también porque ha sido un total éxito, con exposiciones implacables”.

La organización del evento estuvo a cargo de la comisión joven del Colegio de Corredores Inmobiliario de San Juan, como también de la comisión joven de la FIRA (Federación Inmobiliaria de la República Argentina). Su coordinador, Martín Brigada, también destacó el éxito del evento, sobre todo por la presencia de jóvenes, tanto de personas que promedian los 20 y 30 años, como los nuevos profesionales que se incorporan a la actividad.

“El congreso nos ha permitido ver herramientas que son nobeles en este mercado, por más que tengan 40 años en la profesión”, enfatizó.

Los desafíos de los jóvenes en el corretaje inmobiliario

Brigada sostuvo que la importancia de eventos de la envergadura como el congreso facilita el intercambio de saberes, experiencias como también interiorizarse sobre la realidad que se vive en cada provincia y los desafíos que deben encarar los jóvenes.

En ese contexto, explicó: “El desafío principal es formar equipos, el saber que no están solos, en cada lugar donde hay una institución hay un espacio donde se puede contener, mostrar. La manera más barata de aprender es del error ajeno y eso te lo dan estos espacios”.

A su vez destacó el valor de las capacitaciones y las herramientas que facilitan y optimizan la labor. Ejemplo de ello es la incorporación de la IA al mundo inmobiliario, donde algunos corredores han logrado sumar esta opción al 100% y otros aún se están familiarizando con sus funcionalidades.

La reflexión compartida entre cada uno de los presentes una vez que finalizó el congreso es la importancia de trabajar en red, de abrirse a la posibilidad de establecer negocios con colegas de otras provincias como de acudir a instituciones tales como la FIRA o CILA (Confederación Inmobiliaria Latinoamericana) para asesoramiento, obtener una guía o simplemente encontrar un lugar donde ser parte y desde allí, potenciar el crecimiento de la profesión.