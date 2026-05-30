"Alquimia", el proyecto de una sexóloga sanjuanina que propone encontrar una fórmula para el disfrute de cada mujer

“La propuesta busca que las mujeres pasen de sentir que son las únicas que no conecta con su sexualidad a conectar y entender que no son un bicho raro”, explica Alexandra Amoros, sexóloga sanjuanina que viene desde hace un tiempo trabajando sobre cómo desmitificar la sexualidad en las féminas. Así, tras varios meses de análisis, estudio y desarrollo, verá la luz el proyecto Alquimia , un espacio de escucha segura con procesos individuales que pretende encontrar la fórmula ideal para que cada mujer pueda sentir la sexualidad sin culpa, remordimiento o desconocimiento.

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El proyecto como se viene desarrollando hace un año aproximadamente. Consultas que se daban de manera frecuente en el consultorio de Amoros fueron despertando la inquietud sobre cómo las mujeres, sanjuaninas en particular, percibían la sexualidad, se abrían a ella y entendían los sí y los no que se presentaban.

“¿Por qué me pasa a mí y no al resto?” fue sin duda la pregunta que comenzó a tomar protagonismo, y fue precisamente el ruido detrás del enunciado lo que llevó a la profesional a analizar en profundidad los motivos detrás de la pregunta. “Lo cierto es que hay un montón de mujeres con mambos en la sexualidad, con creencias limitantes, con cuestiones no trabajadas; pero lo que comparten es que a todas nos ha afectado de una u otra manera la cultura, los mandatos, la idea de la culpa”, destaca la profesional.

Con un problema sobre la mesa en el que coincidían varias de las consultantes, Amorós comenzó a desarrollar Alquimia. Precisamente el nombre no fue elegido al azar, ya que el término simboliza el proceso de transformación espiritual, convirtiendo experiencias dolorosas o similar en sabiduría y aprendizaje. La profesional destaca que la propuesta no consiste en un taller, sino en la invitación a vivir un proceso donde se puede ir revisando y construyendo una forma distinta de ver la propia sexualidad.

Sobre este aspecto comenta: “No es una receta mágica. Lo que propongo es trabajar una receta en particular, encontrar la fórmula que le sirva a cada mujer de manera individual”.

Alquimia y el abordaje de cinco ejes

“El eje transversal de todo es la autoestima erótica”, explica la profesional. Ésta se aborda desde la autopercepción, calificación de performance, actuaciones ante situaciones de índole sexual, la capacidad de desear y de ser deseada.

Dentro de eje principal, se abordan cinco temas que hacen a la sexualidad de la mujer. Orgasmos; deseo; pensamientos intrusivos; ideas limitantes y autoimagen forman parte de los ejes a abordar en cada encuentro, donde se hace un especial hincapié en las creencias que cada mujer tiene sobre esos temas, cómo los comprende desde la palabra y cómo los lleva a la práctica en el caso de hacerlo.

Todos esos ejes se integran en un encuentro final donde además se aborda la seducción, tanto desde el hecho de serlo como el ser seducida. De esta manera se pretende que cada mujer, de manera individual y particular, pueda tener a mano las herramientas que le sean necesarias para saber cómo actuar y desenvolverse en torno a la sexualidad y la sensualidad sin restricciones, prejuicios o temores, sean propios o infundados.

Alquimia y las aspiraciones a que tenga proyección nacional

Amorós remarcó que la propuesta que se desarrolla a lo largo de cinco semanas y se construye de manera grupal está abierta a todas las mujeres que deseen participar, sin límites geográficos de por medio, ya que los encuentros son virtuales.

Online, confidencial, bajo secreto profesional y de proyección nacional, esas son las características que busca darle la sexóloga sanjuanina a Alquimia para que las mujeres se animen a descubrir su sexualidad sin tabúes; buscando que se sientan “menos raras” frente a estos temas.

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“El propósito es construir espacios que sean amorosos, con perspectiva de género que inviten a vernos de una forma más amorosa también”; finalizó Alexandra Amoros.

Para poder acceder al proyecto y ser parte del viaje al autodescubrimiento sexual, las interesadas se pueden contactar con la sexóloga sanjuanina por medio de la web (https://alexandraamoros.com/recuperando-mi-poder-erotico) o por medio de sus redes sociales (@alexandra.amoros), donde además sube a diario información importante y de rigor científico en torno a la sexualidad.