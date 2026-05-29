    • 29 de mayo de 2026 - 14:37

    Con premios y sorpresas: se realiza este sábado el sorteo de cupones no premiados en San Juan

    El evento será este sábado 30 de mayo en la Gerencia de Préstamos de la CAS.

    Cupones no premiados de la CAS.

    Cupones no premiados de la CAS.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Caja de Acción Social de San Juan anunció un nuevo sorteo de cupones no premiados, una propuesta destinada a brindar una segunda oportunidad a quienes participaron de juegos anteriores y no resultaron ganadores.

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    El evento se realizará este sábado 30 de mayo, desde las 19, en la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social, ubicada en Mendoza 451 Sur.

    Desde el organismo informaron que durante la jornada habrá importantes premios para el público presente, en un encuentro pensado para compartir una noche especial junto a los participantes.

    La convocatoria fue difundida a través de las redes oficiales de la Caja de Acción Social y del Gobierno de San Juan, invitando a los sanjuaninos a acercarse con sus cupones no premiados para participar del sorteo.

    Además del atractivo principal del evento, la organización anticipó que se desarrollará en un clima festivo y con distintas sorpresas para quienes asistan.

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    Sorteo cupones no premiados de la CAS.

    Sorteo cupones no premiados de la CAS.

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