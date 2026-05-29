    • 29 de mayo de 2026 - 16:57

    Congreso FIRA Joven: camaradería, juventud presente y una segunda jornada con interesantes propuestas

    Desde la presentación de un libro hasta una mesa minera, la segunda jornada del Congreso FIRA Joven estará cargada de actividades y contó con el acompañamiento de profesionales del sector.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Empresarios, desarrolladores, cámaras, profesionales y referentes del mundo inmobiliario se dieron cita en San Juan en el marco del Congreso FIRA Joven “Nueva generación inmobiliaria”, el evento de carácter nacional del que DIARIO DE CUYO es Media Partner. Tras una primera jornada más que exitosa, la segunda parte del evento tuvo una importante presencia más que nada de juventud, que estuvieron desde primera hora siendo parte de las propuestas.

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    Sobre las 9 de la mañana comenzaron a llegar los asistentes al Auditorio Eloy Camus para vivir la primera parte que contó con el living de desarrolladores inmobiliarios, donde se abordaron temas como costo de construcción, dólar, importaciones y su impacto en la actividad, tecnología entre otros puntos interesantes.

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    Luego de un coffee beak fue el turno de Victor Olivari, quien abordó el aspecto tecnológico, orientado en la tasación con inteligencia artificial. El desafío estuvo puesto en lograr que la trayectoria y las nuevas generaciones encuentren un punto de confluencia en pos de un mejor desarrollo de la actividad inmobiliaria.

    Durante el resto de la jornada se prevén importantes disertaciones, la presentación del libro de Eliseo Pérez Olivera, un histórico corredor inmobiliario de San Juan, y los encuentros de minería y de la FIRA Joven.

    Mirá quienes estuvieron durante la segunda jornada del Congreso FIRA Joven en San Juan

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