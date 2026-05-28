Congreso FIRA Joven: más de un centenar de corredores y empresarios se dieron cita en San Juan para analizar el mercado inmobiliario nacional

San Juan es sede del Congreso FIRA Joven “Nueva generación inmobiliaria”, con una importante presencia de empresarios, desarrolladores, cámaras y referentes del sector como de rubros involucrados de todo el país, y del que DIARIO DE CUYO es Media Partner. Durante dos días, una importante cantidad de profesionales analizaran la realidad del sector, las problemáticas actuales, la incorporación de la IA y lo que se viene para la provincia en la víspera del boom minero y cómo esas oportunidades pueden ser aprovechadas por todo el país.

La primera jornada inició sobre las 10 de la mañana en el Museo de la Memoria Urbana con una reunión de la Comisión Directiva de la FIRA y con presencia de jóvenes donde se abordaron temas de relevancia para el sector. El encuentro contó con la presencia de la sanjuanina Josefina Pantano, presidente de la FIRA, como de autoridades locales.

La reunión se extendió hasta alrededor de las 13 horas. Posteriormente los presentes realizaron un recorrido por las instalaciones del museo, tomando contacto con sus riquezas y bellezas, para luego compartir un ágape antes de dar paso a lo que estaba previsto para la segunda parte de la jornada.

Luego del almuerzo y un breve descanso, todos los asistentes del congreso se encontraron en el Auditorio Eloy Camus, en el Centro Cívico, donde estaba prevista el acto de apertura del congreso y las disertaciones de Federica Mariconda, quien compartió sobre Sarmiento y su legado; y Romina López, quien habló sobre liderazgo personal.

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Alrededor de las 16 horas el movimiento comenzó a notarse en el foyer del auditorio, donde representantes de cámaras inmobiliarias, de colegios, alumnos y egresados de la carrera se hicieron presente para ser parte del evento que está generando grandes expectativas en la actividad. A su vez, distintas empresas vinculadas al desarrollo inmobiliario y la construcción se instalaron con distintos banners y folletos informativos, ya que el congreso no solo es un espacio para debatir sobre la realidad del sector, sino también para establecer contactos, generar nuevos vínculos y tomar conocimiento de primera mano sobre los proyectos en desarrollo y espacios de inversión.

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Acompañando la actividad estuvo el ministro de Producción, trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien estuvo presente durante el acto de apertura, junto a Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan; Jorge Pighin, vicepresidente de FIRA; el secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, Rodolfo Ohannesian; Dino Mnozzi en representación de la CAME; Iván Orozco vicepresidente primero de Conosur de CILA (Confederación Inmobiliaria Latinoamericana), entre otros.

Congreso FIRA Joven y una segunda jornada cargada de actividades más que interesantes

El congreso continuará este viernes 29 de mayo con una agenda intensa. A partir de las 9 horas se iniciará con la acreditacion, siendo la primera cita un tema que genera gran interés entre los presentes, ya que se llevará a cabo el “Living de Desarrolladores”, donde representantes de empresas constructoras y desarrolladoras inmobiliarias analizaran el mercado y sus potencialidades. La mesa estará integrada por Ocha Desarrolladores Inmobiliarios, Grupo ECIPSA, DUMUM Desarrolladores Inmobiliarios, EMEVE Construcciones y PM Inversiones Inmobiliarias.

Posteriormente será el turno de los especialistas Víctor Olivari, secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Chaco, quien compartirá información fundamental sobre la implementación de la IA en el rubro; y del especialista en economía Damián Di Pace, quien regresa una vez a San Juan, esta vez de la mano de Garantina, para disertar sobre el actual contexto económico del sector inmobiliario.

Tras un bruch será el turno del “Living de minería”, una temática esperada por los asistentes del congreso, debido a las expectativas que genera el boom minero en San Juan. Serán parte del living Mario Hernández de Los Azules, Javier Robeto de Proyecto Altar, el presidente de CASEMI Juan Pablo Delgado y Sandra Barceló en representación de la Cámara Minera de San Juan.

La jornada continuará con la presentación del libro de Eliseo Pérez Olivera y con el encuentro de la Red FIRA, donde se hablará de los nuevos modelos de negocios. La FIRA Joven tendrá su momento con un living con representantes de la nueva generación, quienes buscaran exponer realidades y proyecciones para la profesión; para luego dar paso al cierre del congreso, finalizando así dos jornadas cargadas de actividad, con San Juan como epicentro de la escena.