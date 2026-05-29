    • 29 de mayo de 2026 - 09:41

    Avenida de Circunvalación: llaman a licitación para la repavimentación de los 32 kilómetros totales

    La obra abarcará ambos anillos de la Avenida de Circunvalación y se ejecutará por tramos, priorizando horarios nocturnos.

    El Gobierno de San Juan llamó a licitación para la obra de repavimentación de la Avenida de Circunvalación.

    El Gobierno de San Juan llamó a licitación para la obra de repavimentación de la Avenida de Circunvalación.

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    Por Fabiana Juarez

    Vialidad Provincial realizó el llamado a licitación para la repavimentación integral de la Avenida de Circunvalación, una de las obras viales más importantes previstas para este año. La intervención contempla la renovación completa de los anillos interno y externo de la Autopista A014, con un total de 32 kilómetros de pavimentación.

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    La obra fue dividida en dos licitaciones para permitir el trabajo simultáneo sobre ambos anillos y así reducir los tiempos de ejecución. El anillo externo cuenta con un presupuesto oficial superior a los $7.882 millones, mientras que el anillo interno supera los $7.970 millones, ambos con un plazo de ejecución de 180 días corridos. La apertura de sobres se realizará en las próximas semanas en la Dirección Provincial de Vialidad.

    circunvalacion
    Durante la actual gestión de Gobierno se realizaron diferentes trabajos de refacción en la Avenida de Circunvalación.

    Durante la actual gestión de Gobierno se realizaron diferentes trabajos de refacción en la Avenida de Circunvalación.

    Logística de la obra en Avenida de Circunvalación

    Los trabajos se ejecutarán por tramos y priorizando horarios nocturnos, con el objetivo de minimizar inconvenientes en la circulación y garantizar mayor seguridad durante la ejecución. Además, la intervención se desarrollará sin cortes totales de tránsito, replicando la modalidad implementada en Avenida Libertador.

    El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, explicó que el objetivo es “que la obra comience durante el segundo semestre de este año”, y detalló que la intervención se realizará “de la misma manera que se hizo en la Avenida Libertador”, es decir, “sin cortar el tránsito y por tramos para evitar interrupciones que perjudiquen a los usuarios”.

    Obras complementarias en la Circunvalación

    La repavimentación contempla tareas de recuperación integral del pavimento, reacondicionamiento de banquinas, mejoras en la señalización horizontal y vertical y renovación de distintos elementos de seguridad vial. También se trabajará con distintas técnicas sobre sectores de hormigón y asfalto, de acuerdo con el estado actual de cada tramo.

    En paralelo, durante los últimos meses ya se ejecutaron trabajos de conservación y modernización sobre la traza, incluyendo más de 2.200 metros lineales de bacheo, renovación de defensas metálicas, repavimentación de rampas de acceso y la instalación de más de 1.100 luminarias LED en toda la avenida.

    Con esta obra, el Gobierno de San Juan continúa impulsando infraestructura estratégica para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias sanjuaninas, con inversiones que buscan modernizar corredores fundamentales para el desarrollo de la provincia.

    Doble licitación para una misma obra

    La obra fue dividida en dos licitaciones para permitir el trabajo simultáneo sobre ambos anillos de la Avenida Circunvalación y así reducir los tiempos de ejecución. El anillo externo cuenta con un presupuesto oficial superior a los $7.882 millones, mientras que el anillo interno supera los $7.970 millones, ambos con un plazo de ejecución de 180 días corridos. La apertura de sobres se realizará el 12 de junio (ambas licitaciones) en la Dirección Provincial de Vialidad, como parte del proceso administrativo previo al inicio de obra.

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