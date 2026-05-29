Este es el pronóstico del tiempo en San Juan para este viernes 29 de mayo según el SMN

Este viernes 29 de mayo, San Juan vivirá una jornada típicamente otoñal, con temperaturas frescas en las primeras horas del día y condiciones agradables hacia la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no se esperan precipitaciones y el cielo se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado durante toda la jornada.

La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C, en línea con un cierre de semana estable y sin sobresaltos climáticos. Durante la mañana soplarán vientos del sector noroeste entre 13 y 22 km/h, rotando al noreste por la tarde y al sudoeste durante la noche.

El panorama para el fin de semana también aparece alentador: las máximas rondarán los 20°C y continuarán las buenas condiciones meteorológicas, ideales para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo en San Juan: DDDD Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.