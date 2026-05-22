    • 22 de mayo de 2026 - 07:00

    Frío por la mañana y templado por la tarde: así estará el tiempo en San Juan este viernes 22 de mayo

    El pronóstico anticipa una jornada estable, sin lluvias y con cielo mayormente despejado. La temperatura máxima llegará a los 17°C.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan vivirá este viernes con mucho frío por la mañana y más agradable en horas de la tarde, una jornada con condiciones climáticas estables y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo al pronóstico oficial difundido por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 22 de mayo.

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    El día comenzará con una mañana fría y cielo completamente despejado. La temperatura mínima será de apenas 2°C, mientras que el viento se mantendrá casi calmo, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora provenientes del sector sudoeste.

    Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán y la tarde se presentará algo nublada, aunque agradable en comparación con el inicio del día. La máxima alcanzará los 17°C y se espera viento leve del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

    Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 10°C, El viento rotará nuevamente al sudoeste y mantendrá intensidades moderadas.

    El pronóstico extendido indica además que durante el fin de semana continuará el tiempo estable en San Juan, con mañanas frescas y tardes templadas, además de máximas que rondarán entre los 15 y 19 grados.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

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    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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