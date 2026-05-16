Suspendieron la Peregrinación a Fátima por el frío, pero la misa se realizará con normalidad

La organización confirmó que la tradicional caminata fue cancelada por las inclemencias del tiempo.

La organización de la 41° Peregrinación de Familias al Santuario Nuestra Señora de Fátima informó este sábado la suspensión de la tradicional convocatoria debido a las condiciones climáticas adversas previstas para la jornada.

A través de un comunicado oficial, el equipo organizador explicó que la decisión fue tomada por motivos de fuerza mayor, ante la presencia de fuertes vientos, bajas temperaturas y probabilidad de lluvias en la provincia.

“Esta decisión se toma priorizando la seguridad y el bienestar de todos los peregrinos”, señalaron desde la organización. “Esta decisión se toma priorizando la seguridad y el bienestar de todos los peregrinos”, señalaron desde la organización.

No obstante, confirmaron que la Santa Misa programada para las 17 horas se celebrará con normalidad dentro del templo de la Parroquia de Fátima, destinada a todos los fieles que deseen participar de la ceremonia religiosa.