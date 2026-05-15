La Cámara de Comerciantes Unidos rechazó adelantar el Día del Padre, propone mantener la fecha y lanzar promociones

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan expresó su rechazo a la propuesta de adelantar la celebración del Día del Padre y planteó una alternativa enfocada en sostener el nivel de ventas del comercio local en San Juan. Desde la entidad señalaron que no consideran acertada la posibilidad de modificar la fecha y remarcaron que la prioridad es fortalecer el consumo durante los días de mayor movimiento comercial.

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Esto se da después de que la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ) solicitara a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) una propuesta concreta: adelantar el festejo del Día del Padre al 14 de junio.

"Nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta de adelantar la fecha. No nos parece una medida acertada ni beneficiosa para el sector en este momento", expresaron desde esa Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan al explicar su postura.

En ese sentido, propusieron mantener el calendario previsto y aprovechar el viernes 19 y el sábado 20 de junio -en el marco del feriado- con los comercios trabajando normalmente y con promociones especiales para incentivar las compras de último momento.

La iniciativa impulsada por la entidad contempla trasladar el descanso comercial al lunes 22, una jornada donde históricamente el movimiento disminuye.

Según explicaron, la lógica responde al comportamiento habitual del consumo en San Juan. "Si adelantamos el festejo, corremos el riesgo de achicar el mes y perder el impulso de las ventas fuertes del final de la quincena", indicaron.

Además, remarcaron que mantener el fin de semana completo para las compras y celebraciones beneficia tanto a las familias como a los comerciantes, al permitir sostener los días más importantes de facturación.

Finalmente, desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan afirmaron que la combinación entre calendario habitual y promociones comerciales aparece hoy como una de las herramientas más importantes para cuidar la economía familiar y sostener la actividad del sector comercial local.