    • 15 de mayo de 2026 - 20:02

    La Cámara de Comerciantes Unidos rechazó adelantar el Día del Padre, propone mantener la fecha y lanzar promociones

    Desde la entidad sostienen que modificar el calendario podría afectar las ventas del sector y aseguran que el objetivo es potenciar el consumo durante el fin de semana largo de junio.

    La Cámara de Comercio dio su opinión con respecto a la modificación de fechas.&nbsp;

    La Cámara de Comercio dio su opinión con respecto a la modificación de fechas. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Científicos de la UCCuyo desarrollaron hidrogeles para curar quemaduras y otras heridas en la piel.

    Ciencia sanjuanina: en la UCCuyo desarrollaron hidrogeles con posbióticos y colágeno para curar quemaduras

    Por Fabiana Juarez
    Denunciaron un aberrante caso de maltrato animal.

    Aberrante caso de maltrato animal: ahorcaron a una perra en un árbol y abandonaron a sus cachorros

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esto se da después de que la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ) solicitara a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) una propuesta concreta: adelantar el festejo del Día del Padre al 14 de junio.

    "Nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta de adelantar la fecha. No nos parece una medida acertada ni beneficiosa para el sector en este momento", expresaron desde esa Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan al explicar su postura.

    En ese sentido, propusieron mantener el calendario previsto y aprovechar el viernes 19 y el sábado 20 de junio -en el marco del feriado- con los comercios trabajando normalmente y con promociones especiales para incentivar las compras de último momento.

    La iniciativa impulsada por la entidad contempla trasladar el descanso comercial al lunes 22, una jornada donde históricamente el movimiento disminuye.

    Según explicaron, la lógica responde al comportamiento habitual del consumo en San Juan. "Si adelantamos el festejo, corremos el riesgo de achicar el mes y perder el impulso de las ventas fuertes del final de la quincena", indicaron.

    Además, remarcaron que mantener el fin de semana completo para las compras y celebraciones beneficia tanto a las familias como a los comerciantes, al permitir sostener los días más importantes de facturación.

    Finalmente, desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan afirmaron que la combinación entre calendario habitual y promociones comerciales aparece hoy como una de las herramientas más importantes para cuidar la economía familiar y sostener la actividad del sector comercial local.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el centro civico se convirtio en escenario de argentinidad en la previa de la semana de mayo

    El Centro Cívico se convirtió en escenario de argentinidad en la previa de la Semana de Mayo

    Por Fabiana Juarez
    Lluvia y nieve. Windy muestra cómo se presentaría el sábado en San Juan. Foto: Captura

    Alerta, se viene el día más frío de 2026 en San Juan: baja drásticamente la temperatura, mucha lluvia y nieve en Cordillera

    La Cámara de Comercio de San Juan quiere adelantar el Día del Padre.

    La Cámara de Comercio de San Juan pide adelantar el Día del Padre por los feriados de junio

    la unsj se alista para la feria educativa con mas de 60 propuestas para los alumnos sanjuaninos

    La UNSJ se alista para la Feria Educativa con más de 60 propuestas para los alumnos sanjuaninos

    Por Redacción Diario de Cuyo