El Centro Cívico se convirtió en escenario de argentinidad en la previa de la Semana de Mayo

Esta mañana se realizó la ‘Feria Patria’ , en el Centro Cïvico, donde hubo degustaciones de platos típicos y bailes tradicionales.

Aromas y sabores típicos, más sonidos que invitan a hacer palmas. Todo fue argentinidad en el Centro Cívico donde, la mañana de este viernes 15 de mayo, se realizó la ‘Feria Patria’, donde emprendedores sanjuaninos ofrecieron productos alegóricos. El evento fue en el Hall de Exposiciones y como antesala a la Semana de Mayo.

image El Centro Cívico se vistió de celeste y blanco por la 'Feria Patria'. En el Hall todo fue celeste y blanco. Cada uno de los 17 emprendedores y artesanos que participó de esta feria temática adornó sus puestos con banderas, gallardetes y hasta globos celestes y blancos para mostrar su sentimiento patrio. Colores que resaltaron los productos regionales típicos como alfajores, semitas, aceitunas, vinos y diferentes variedades de artesanías entre las que resaltaron las escarapelas con diseño.

image La Academia de Danzas Argentina, mi País le puso ritmo a la feria en el Centro Cívico. Todos por la Patria en el Centro Cívico Un detalle de color que sumó entusiasmo al evento, fue la presencia de algunos empleados del Centro Cívico, caracterizados de caballeros y damas de la época colonial que no sólo se encargaron de repartir sopaipillas caseras y escarapelas. Sino que hasta organizaron una trivia para que participara la gente. Los participantes sólo tuvieron que responder tres preguntas referidas a la Revolución de Mayo para llevarse un premio.

image Empleados del Centro Cívico se caracterizaron para participar de la `Feria Patria' en el Centro Cívico.