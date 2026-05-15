    • 15 de mayo de 2026 - 12:50

    Alerta, se viene el día más frío de 2026 en San Juan: baja drásticamente la temperatura, mucha lluvia y nieve en Cordillera

    Todo el detalle de lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional.

    Lluvia y nieve. Windy muestra cómo se presentaría el sábado en San Juan. Foto: Captura

    Lluvia y nieve. Windy muestra cómo se presentaría el sábado en San Juan. Foto: Captura

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    El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un brusco cambio de las condiciones del tiempo en la provincia de San Juan para este sábado 16 de mayo. Como estaba anunciado, ingresa un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura.

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    Por lo que indica el SMN, la provincia atraveserá su jornada más fría del 2026.

    El frente polar llegará con dos ingredientes: mucho viento del Sur y lluvias. Bajo el cielo cubierto, para media mañana se anuncia la llegada de viento con ráfagas de entre 50 y 59 km/h.

    En tanto que las precipitaciones se anuncian para casi toda la jornada, con una probabilidad más alta a partir de la tarde del sábado.

    Mientras que en los valles sanjuaninos el clima será gélido, en Cordillera se anuncian nevadas, fenómeno clave para la provincia teniendo en cuenta que se cuentan con ríos de régimenes nivales.

    Mejoran las condiciones para el domingo pero persistirá el frío. La semana se presentará con sol pero temperatura máximas no más de 17°.

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