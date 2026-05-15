    • 15 de mayo de 2026 - 10:49

    Condenaron a otro integrante de la banda acusada de escanear iris de forma ilegal en San Juan

    Sergio David Moreyra recibió una pena de prisión efectiva tras admitir su participación en una organización

    Escáner de iris.
    Escáner de iris.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia sanjuanina condenó este miércoles 15 de abril de 2026 a Sergio David Moreyra, oriundo de Buenos Aires, por su participación en una organización dedicada al escaneo ilegal de iris en distintos puntos de la provincia. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado impulsado por la UFI de Delitos contra la Propiedad.

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    Según la investigación, Moreyra integraba una red que operó entre agosto y septiembre de 2024 en Rawson y otros departamentos alejados de la capital sanjuanina. Los acusados montaban puntos de captación en lugares como el salón de eventos Eleazar y el complejo José Dolores, donde ofrecían supuestas oportunidades laborales vinculadas a la empresa europea WorldCoin.

    De acuerdo con la causa, el grupo apuntaba especialmente a personas de bajos recursos, con escasa escolaridad o limitada capacidad intelectual. Una vez convencidas, eran sometidas al escaneo de iris utilizando teléfonos celulares pertenecientes a los propios integrantes de la organización. El fiscal Cristian Catalano, junto al equipo conformado por Florencia Caillet, Carlos Yanzón y Carla Savall, presentó pruebas que vincularon a Moreyra con los delitos de violación de secretos y de la privacidad y estafa en concurso real.

    Ante la contundencia de las evidencias, las partes acordaron una condena de tres meses de prisión efectiva. Sin embargo, la situación judicial del imputado se agravó debido a que ya contaba con una condena previa de 12 años de cárcel.

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