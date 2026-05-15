El hijo de un empresario sanjuanino, investigado por presuntas estafas: cómo actuaba para quedarse con los dólares de sus víctimas

La Justicia de San Juan comenzó a investigar una serie de presuntas maniobras fraudulentas que tienen como principal apuntado a un joven identificado como Valentino Quiroga Ruiz Massa .

La estafa que tuvo como víctima a una empleada judicial y esposa de un alto funcionario de la Corte

Según las presentaciones judiciales, el denunciado habría montado un esquema para captar importantes sumas de dinero, mayoritariamente en dólares, mediante promesas de inversiones en el mercado de divisas y en el rubro automotor que nunca se concretaron.

Hasta el momento, tres víctimas formalizaron sus denuncias ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas . Los investigadores anticipan que el número de denunciantes podría incrementarse en los próximos días, a medida que el caso tome estado público y otras personas que habrían sido captadas por la misma red se acerquen a Tribunales.

El trasfondo familiar del joven denunciado añade una arista compleja al caso. Valentino es hijo de Martín Quiroga Massa , quien actualmente es investigado por la justicia provincial como uno de los presuntos autores intelectuales del violento ataque sufrido por el empresario Juan Manuel Salvalaggio.

En cuanto al modus operandi, las denuncias detallan que Quiroga Ruiz Massa aprovechaba vínculos de confianza y un trato frecuente en círculos sociales comunes para atraer a sus víctimas. El joven se presentaba como un emprendedor exitoso con supuestas vinculaciones en firmas como Roval Automotores y negocios gastronómicos , lo que le permitía aparentar solvencia y un manejo habitual de grandes capitales.

Las operaciones consistían en invitar a los damnificados a participar de una supuesta circulación de moneda extranjera o de la compra de vehículos en condiciones ventajosas. Los inversores entregaban el capital, tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias, pero una vez depositado el dinero, el denunciado iniciaba una etapa de evasivas. Ante los reclamos, respondía con promesas de pago incumplidas hasta que, finalmente, optaba por cortar todo tipo de comunicación.

En los expedientes se describen situaciones similares donde la apariencia de experiencia en el mercado de divisas fue el factor determinante para el engaño. Los denunciantes solicitaron medidas probatorias de carácter urgente a la fiscalía, tales como el secuestro y peritaje de teléfonos celulares para resguardar los registros de WhatsApp, donde figurarían las promesas de devolución de los fondos.

Además, la querella pidió que se libren oficios a la ARCA/AFIP para analizar la situación patrimonial real del sospechoso y al Registro de la Propiedad Automotor para corroborar si efectivamente poseía la titularidad de los vehículos que ofrecía. Las estimaciones preliminares indican que el perjuicio económico acumulado hasta ahora representa una cifra de varios miles de dólares, mientras la Justicia busca dimensionar el alcance total de la maniobra.