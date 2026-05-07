Investigan una presunta estafa millonaria con fondos de inversión en San Juan

Un nuevo escándalo financiero sacude a San Juan luego de que salieran a la luz múltiples denuncias por una presunta estafa vinculada a fondos de inversión que podría alcanzar los 2.800 millones de pesos.

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Las presentaciones judiciales apuntan contra un hombre cuyas iniciales de su nombre son G.O.A , señalado como supuesto titular de las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A., además de los contadores o administradores P.D. y G.S. También aparece mencionada la empresa EPYCHOST S.A.S. Las identidades no se dan a conocer porque todavía no hay una formalización del caso y ninguna persona está como imputada.

Las denuncias comenzaron a acumularse en la UFI Delitos Informáticos y Estafas y también en la Central de Policía . La investigación quedó en manos del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli, quienes por el momento analizan la documentación presentada por los denunciantes.

Los posibles damnificados exigen medidas urgentes, entre ellas el secuestro de documentación y el congelamiento de cuentas bancarias para evitar movimientos de fondos mientras avanza la investigación. La abogada Vanesa Laciar representa a una docena de presuntas víctimas y aseguró que varias personas entregaron importantes sumas de dinero confiando en la trayectoria de la firma financiera, que funcionaba en una oficina ubicada sobre calle Mendoza 31 Sur, a metros de avenida Libertador, en pleno centro sanjuanino.

Según explicaron, Global Market Valores operaba desde hacía unos 20 años y estaba habilitada para trabajar en la Bolsa de Valores, situación que generaba confianza entre los inversores.

De acuerdo con las denuncias, los clientes entregaban sus fondos para inversiones que supuestamente estaban vinculadas a bonos o proyectos de bajo riesgo. Sin embargo, sostienen que desconocían que parte de ese dinero habría sido derivado a otros mecanismos financieros de mayor riesgo mediante GMI Inversiones.

Los denunciantes afirman que desde hace aproximadamente un mes comenzaron a perder contacto con la firma. Posteriormente, al ingresar a las aplicaciones donde seguían sus inversiones, descubrieron que el dinero había desaparecido.

Uno de los casos más impactantes es el de una mujer que, tras cobrar una indemnización judicial por la expropiación de un inmueble, invirtió 100 millones de pesos. Según explicó el abogado Marcelo Arancibia, la damnificada desconocía que sus fondos habrían sido transferidos a una agencia financiera de Rosario y actualmente no puede recuperar el dinero.

Entre los casos denunciados también figura una empresa que habría perdido alrededor de 2.200 millones de pesos, además de familias y trabajadores particulares que aseguran haber quedado sin sus ahorros.