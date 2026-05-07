Investigan el hallazgo de una joven tirada con heridas sobre Ruta 319 en Sarmiento

La mujer, de 18 años, fue encontrada tendida sobre el asfalto con golpes en la cabeza cerca de Villa Media Agua.

Una joven de 18 años fue hallada herida este jueves por la tarde sobre Ruta 319, en inmediaciones de calle Dominguita, a aproximadamente un kilómetro de Villa Media Agua, en el departamento Sarmiento.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 13:50, cuando efectivos de la jurisdicción encontraron a la mujer tendida sobre la calzada con visibles golpes en la zona de la cabeza.

La joven fue identificada como Estela Tatiana, al momento de ser asistida, presentaba lesiones y permanecía sobre el asfalto mientras aguardaba atención médica.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que en el lugar no se encontró ninguna motocicleta ni otro vehículo involucrado, aunque sí se observaron manchas de aceite sobre la cinta asfáltica.

Por el momento, las autoridades no lograron establecer en qué circunstancias ocurrió el hecho ni si la joven circulaba a pie o se trasladaba en algún rodado al momento de resultar herida.