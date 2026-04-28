Quién es "El Judas", el ladrón investigado por la muerte de un joven tras arrojarle una piedra en Rawson

La muerte de Cristian Andrés Castro , de 32 años, ocurrida luego de haber recibido un piedrazo en la cabeza durante un violento episodio en Rawson , puso bajo la lupa a Mario Josué Ríos , un joven de 27 años conocido en el ambiente delictivo como “El Judas” , quien ahora podría enfrentar una acusación por homicidio . El informe forense será determinante para que la fiscalía establezca si la muerte de Castro estuvo directamente vinculada con la agresión sufrida.

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Por el momento, la causa está sujeta a un dato clave: el resultado de la autopsia . Ese informe forense será determinante para que la fiscalía establezca si la muerte de Castro estuvo directamente vinculada con la agresión sufrida y, en consecuencia, si corresponde avanzar con la imputación por homicidio.

Mientras tanto, Ríos ya fue condenado por un delito contra la propiedad relacionado con el mismo episodio , aunque la situación judicial podría agravarse notablemente si se confirma que el piedrazo fue la causa directa del fallecimiento.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 18 de abril, alrededor de las 2, en el interior del barrio Alameda, en Rawson. Según el relato de Brian Rolando Castro, hermano de la víctima, ambos se encontraban en la vivienda familiar junto a la pareja de Cristian cuando un hombre ingresó sin ejercer violencia.

Ese sujeto era perseguido por la Policía y, de acuerdo con la investigación, se trataba de Mario Josué Ríos, alias “El Judas”, señalado también en hechos delictivos ocurridos en la zona del barrio Río Blanco.

image Cristian Andrés Castro, la víctima.

Cuando intentaron sacarlo de la casa, se produjo un forcejeo. En ese momento, el sospechoso tomó una piedra y se la arrojó a Cristian Castro, impactándole de lleno en la frente.

Aunque inicialmente la víctima manifestó sentirse mal, no quiso recibir atención médica inmediata. Sin embargo, con el paso de las horas su cuadro empeoró. Recién el lunes 20 de abril fue trasladado por sus familiares al Hospital Rawson, donde los médicos constataron que presentaba una fisura de cráneo y un derrame cerebral.

Debido a la gravedad de las lesiones, Castro quedó internado en terapia intensiva y permaneció allí durante más de una semana. Finalmente, falleció el lunes 27 de abril por la tarde, aunque la confirmación oficial se conoció al día siguiente.

En un primer momento, la investigación estuvo a cargo de la UFI Genérica, pero tras la muerte de la víctima pasó a la órbita de la UFI de Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Francisco Pizarro.

Ahora, todas las miradas están puestas en la autopsia. Ese informe definirá si “El Judas” seguirá únicamente con antecedentes por delitos contra la propiedad o si la Justicia avanzará con una acusación mucho más grave: homicidio.