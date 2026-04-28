    • 28 de abril de 2026 - 09:36

    Murió tras recibir un piedrazo en la cabeza hace 9 días: investigan un presunto homicidio

    La víctima, de 32 años, estuvo internada más de una semana en el Hospital Rawson.

    Tribunales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una violenta secuencia ocurrida en el interior del barrio Alameda, en Rawson, terminó con la muerte de un hombre de 32 años y abrió una investigación por presunto homicidio. La víctima fue identificada como Cristian Andrés Castro, quien falleció luego de permanecer varios días internado en grave estado.

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    El hecho se remonta a la madrugada del sábado 18 de abril, alrededor de las 2. Según relató el hermano del damnificado, ambos se encontraban en su vivienda cuando un sujeto desconocido irrumpió en el lugar sin ejercer violencia, aparentemente mientras escapaba de una persecución policial en la zona.

    Al intentar retirarlo del domicilio, se produjo un enfrentamiento. En ese contexto, el intruso arrojó una piedra que impactó de lleno en la frente de Castro. Si bien en ese momento manifestó sentirse mal, decidió no recibir asistencia médica.

    Con el correr de las horas, su estado de salud se agravó. Recién el lunes 20 de abril fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde los estudios confirmaron que presentaba una fisura de cráneo y un derrame cerebral. Debido a la gravedad del cuadro, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

    Finalmente, el deceso se produjo el lunes 27 de abril por la tarde, aunque fue confirmado oficialmente al día siguiente.

    En un primer momento, la causa fue investigada por la UFI Genérica, pero tras la muerte de la víctima pasó a manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Francisco Pizarro.

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