Un joven fue asesinado de una puñalada en el pecho durante un festejo por el Día del Trabajador

Un joven de 29 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante un festejo por el Día del Trabajador en la ciudad bonaerense de La Plata. La policía detuvo a un joven de 22 años, mientras investiga si el crimen ocurrió en medio de una pelea.

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El asesinato tuvo lugar en la madrugada del viernes en la zona de la calle 72 bis, entre 142 y 143, en Los Hornos, cuando la víctima Luis Alberto Cubilla estaba reunido con unos amigos como parte de una celebración.

En ese momento, habría ocurrido un enfrentamiento con otro joven, identificado como Pablo Alexis Ayala, por empujones y golpes en medio de una ronda donde todos los presentes estaban bailando.

Durante el forcejeo, Cubilla recibió una puñalada a la altura de la axila izquierda, por lo cual comenzó a perder mucha sangre y se descompensó a los pocos minutos.

Ante la situación, la víctima fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, y a pesar de que llegó con signos vitales, su estado era crítico. Sin embargo, los médicos constataron su muerte poco después.

En paralelo, los vecinos de la zona donde ocurrió el crimen llamaron al 911 y denunciaron destrozos y que un grupo perseguía a un joven al que señalaban como el autor del ataque. Minutos más tarde, los policías llegaron a la escena y detuvieron a Ayala, quien quedó imputado por homicidio simple.

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La investigación del caso quedó en manos de la UFI N°8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien ordenó las pericias correspondientes, recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad del lugar.

La despedida al joven en las redes

Después de la tragedia, los seres queridos de la víctima lo despidieron en redes sociales y expresaron su dolor.

“Amigo mío, miro las fotos de cuando éramos tan chiquitos y todavía no caigo con la noticia. Eras más un hermano que un amigo”, escribió una de sus allegadas en su cuenta de Facebook. “Eras una excelente persona, laburadora, ayudando siempre a tu mami para que ella pueda tener todo. Te voy a extrañar mucho”, sumó.

“Todo el mundo lo quería”, aseguraron familiares y amigos, quienes sostuvieron que Cubilla era una persona “tranquila” y que “no se peleaba con nadie”, según informó 0221.